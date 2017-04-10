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AGCM da ragione a Home restaurant Hotel

Secondo l'AGCM il DDL sugli home restaurant limita in modo indebito una forma emergente di ristorazione: soddisfatto Gaetano Campolo di Home Restaurant Hotel

10 Aprile 2017 - 09:11 | di Vincenzo Comi

Home Restaurant Hotel di Gaetano Campolo, ristorazione in abitazione con affittacamere

“…il DDL che disciplina l’attività di Home Restaurant appare nel suo complesso idoneo a limitare INDEBITAMENTE una modalità emergente di offerta alternativa del servizio di ristorazione…appare priva di motivazioni e ingiustificatamente restrittiva l’esclusione delle attività di B&B e Case Vacanza in forma non imprenditoriale e della locazione dalla possibilità di ampliare l’offerta di servizi extra-alberghieri con quella del servizio di home restaurant”.

“Nessuna delle misure previste, risulta necessaria e proporzionata a perseguire gli obiettivi dichiarati dal DDL, che sono già tutelati da altre normative”.

“Del tutto ingiustificata appare la quantificazione normativa del numero massimo di coperti che possono essere allestiti e del reddito annuo che l’attività in esame può generare. Tali previsioni si pongono piuttosto in palese contrasto, oltre che con i principi di liberalizzazione previsti dalla normativa italiana, anche con il DETTATO COSTITUZIONALE di libera iniziativa economica e di tutela della concorrenza”.

Soddisfatto Gaetano Campolo Ceo e Founder di Home restaurant Hotel che farà partire la sua App a Giugno 2017 con più di 14 mila Suite pre registrate e più di 2 mila Home restaurant point su tutto il territorio italiano. Prima App Made in ITALY che unisce il social travelling e il social eating.

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