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‘Agraria Open Day’, porte aperte a studenti, genitori ed insegnanti

Il 5 maggio dalle 8.30 alle 13 giornata di orientamento per gli studenti delle ultime classi superiori, con genitori e insegnanti

28 Aprile 2017 - 11:11 | di Pasquale Romano

Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria

Scegliere l’università da frequentare e il corso di studi più adatto alle proprie capacità è una scelta molto importante e va affrontata con la massima consapevolezza possibile.

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, venerdì 5 maggio 2017 dalle 8.30 alle 13.00, apre le porte agli studenti delle ultime classi superiori, ai genitori ed agli insegnanti, per una giornata di orientamento: “Agraria Open Day”.

Iscriversi ad un corso di studio del Dipartimento di Agraria è scelta affascinante, impegnativa ed altamente gratificante. Le nostre competenze spaziano dall’Agricoltura agli Alimenti, dall’Ambiente alle Foreste, e si caratterizzano per una grande richiesta da parte del mondo del lavoro.

Nei prossimi giorni sarà presentato il programma dell’ Open Day del 5 maggio 2017.

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