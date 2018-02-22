Docenti, ricercatori e studenti a lezione su Web of Science: collezioni bibliografiche, indicatori bibliometrici e analisi della ricerca

Martedì 20 febbraio, presso l’Aula Seminari del Dipartimento Agraria, si è svolto un seminario formativo sull’uso della piattaforma WoS (Web of Science) della Clarivate Analytics.

L’iniziativa, a cura di Giuseppe Modica (docente del Dipartimento di Agraria e rappresentante scientifico dell’Area di Agraria nel Sistema Bibliotecario di Ateneo) e di Liliana Grande (Responsabile del Servizio Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico di Ateneo), è stato tenuto dal Dott. Massimiliano Carloni, Strategic Business Manager della Clarivate Analytics. Il seminario ha visto una numerosa e attiva partecipazione di docenti, ricercatori e studenti ed è stato strutturato con una continua interazione sull’uso della piattaforma Web of Science.

Dopo una presentazione generale, sono state affrontate le tematiche relative alle collezioni bibliografiche della piattaforma, agli indicatori bibliometrici, alla disambiguazione delle risorse indicizzate. Ampio spazio, infine, è stato dato alla ricerca e all’analisi bibliometrica.