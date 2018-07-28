Dall'1 al 5 agosto a Reggio la XIII edizione de I Tesori del Mediterraneo: la Regata, le serate all'Arena dello Stretto e gli ospiti dello spettacolo

Grande vetrina delle eccellenze calabresi, e di importanti realtà nazionali, “I Tesori del Mediterraneo” 2018 XIII edizione, imperdibile appuntamento culturale ed aggregativo, che si svolgerà dall’1 al 5 agosto 2018 “nel km più bello d’Italia” il Lungomare Italo Falcomatà.

L’Associazione “Nuovi Orizzonti”, una squadra fortissima capitanata da Natalia Spanò e Paolo Catalano, come ogni anno sta lavorando alacremente, anche in queste ore, agli ultimi ritocchi dell’edizione 2018. Un programma quest’anno ancor più ricco di idee che spaziano dallo sport, cultura, turismo, commercio, spettacolo, salotti, alle attività sociali e produttive.

Parte la sfida nello splendido specchio d’acqua che da secoli unisce Calabria e Sicilia, protagonista assoluta “La Regata del Mediterraneo”, con equipaggi provenienti da tutta Italia, con le particolari e affascinanti imbarcazioni realizzate presso i cantieri calabresi dell’Associazione “Nuovi Orizzonti”.

L’Arena dello Stretto e gli eventi delle serate

L’Arena dello Stretto invece sarà il centro nevralgico da cui si snoderanno tutte le attività connesse ai “Tesori” che andranno ad impreziosire le serate estive reggine del 2-3-4 e 5 agosto: “Il Salotto Televisivo”, “La Regata del Mediterraneo”, “La Venere del Mediterraneo”, La Cittadella Del Mediterraneo”, “Salite a Bordo”, “I Giochi delle Dee”, “L’Olimpo degli Dei”.

Si parte tra pochissimo il 1° agosto con la Conferenza Stampa in cui sarà presentato il programma 2018 completo, alle ore 10:30 presso “Il Salone dei Lampadari” a Palazzo San Giorgio.

Nel corso delle serate si alterneranno alla presentazione degli spettacoli e intrattenimento: il navigato giornalista Carlo Arnese, la presentatrice Alessandra Giulivo, la straordinaria ancorwoman della Rai Veronica Maya, con la direzione artistica dell’autore televisivo Roberto Vecchi.

Gli ospiti dello spettacolo e il galà finale

La Kermesse di “Nuovi Orizzonti” ha arricchito l’edizione di quest’anno con la partecipazione di ospiti straordinari del panorama italiano e del mondo dello spettacolo: l’eccezionale duo comico di Made In Sud Enzo&Sal, il noto cantante rap Fred De Palma, gli eccezionali comici di Zelig Nuzzo & Di Biase, la famosa cantante Federica Carta, il comico di Colorado Mino Abbacuccio e poi ospiti d’eccezione provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, istituzionale, esperti di vari settori presenti al “Salotto Televisivo”.

Il galà finale riassumerà le cinque giornate de “I Tesori del Mediterraneo” dando il giusto risalto a tutti coloro che hanno partecipato all’iniziativa.

“I Tesori del Mediterraneo” si può seguire anche su tutti i social facebook, twitter, instagram con l’hashtag #tesorimed2018. Quest’anno l’evento 2018 pare stia spopolando raccogliendo le testimonianze dei protagonisti e migliaia di contatti provenienti da tutta Italia.

Si ricorda che l’appuntamento con “I Tesori” sarà visibile in diretta streaming sul sito www.tesoridelmediterraneo.it