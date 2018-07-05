L’Alta Scuola Internazionale per Estetista di AIFITEC presenta i nuovi MASTER diretti a tutte le persone che intendono specializzarsi nelle tecniche sofisticate della bellezza.

Il MASTER è un corso breve, tenuto di solito da un Docente Esperto e specializzato nonché qualificato in un percorso preordinato e serio in una Scuola regolarmente autorizzata e nel rispetto della legge a tutela sia dell’allieva che della Scuola.

Oggi con tante “Accademie” aperte, molte volte senza neanche conoscere il significato del termine, che, sempre coinvolge, a loro insaputa, professori universitari o stimati premi Nobel, la vera novità è sempre l’unica: L’Alta Scuola Internazionale per Estetista, fondata nel 1987 in Reggio Calabria e che da quella data, imperterrita ed indefessamente continua nella propria funzione di educazione alla professione.

AIFITEC, titolare dell’Alta Scuola Internazionale per Estetista, propone un calendario intenso di Masters che è così cadenzato:

Il calendario dei Master di luglio

Il 5 luglio 2018 con inizio alle ore 9.00, Istruttrice Olga Barbera, Corso semi-permanente, durata un giorno;

Il 6 luglio 2018, con inizio alle ore 9.00, Istruttrice Giovanna Procopio, Corso Trucco-Base, Giorno e Sera, durata un giorno;

Il 6 luglio 2018, con inizio alle ore 9:00, Istruttrice Giovanna Procopio, Corso Designer Sopracciglia; durata un giorno;

Il 13 luglio 2018, con inizio alle ore 9:00, Istruttrice Giovanna Procopio, Corso Designer Sopracciglia; durata un giorno;

Il 16/17 luglio 2018, con inizio alle ore 9:00, Istruttrice Giovanna Procopio, Corso Gel Base primo livello; durata due giorni,

il 19 luglio 2018, con inizio alle ore 9:00, Istruttrice Olga Barbera, Corso Dry Manicure; durata un giorno;

I giorni 24/25 luglio 2018, con inizio alle ore 9:00, Istruttrice Giovanna Procopio, Corso Acrilico; durata due giorni;

I giorni 26/27 luglio 2018, con inizio alle ore 9:00, Istruttrice Assuntina Evoli, Corso Extension Ciglia; durata due giorni;

Le istruttrici dei Master AIFITEC

Le Istruttrici sono in possesso a loro volta di Master nei migliori Centri di Formazione Nazionale, alcune insegnano all’interno della struttura AIFITEC.

Le qualità delle Istruttrice dei Master AIFITEC si svelano nei vari tocchi, ora sul viso, ora sulle sopracciglia, piuttosto che sulle unghie. La precisione e la professionalità, la serietà nel tratto.

Olga Barbera, istruttrice AIFITEC, la prima a “scendere in campo” domani, estetista qualificata e specializzata, tra l’altro ha partecipato al Master Trucco Sposa Fotografico di Pablo Gil Cagnè, proporrà i Master sulla “piattaforma “ Unghie;

L’Estetista Giovanna Procopio, istruttrice AIFITEC, dal 2006 Qualificata a Catania, specializzata in make-up e della ricostruzione e decorazione delle unghie ed ha partecipa a diversi corsi e master in tutta Italia. Collabora a Roma, nel settore della moda lavorando come truccatrice per fotografi, riviste, sfilate in Italia ed anche all’estero. “Affilerà”il suo talento nei Master Unghie e Trucco Sposa.

L’estetista Assuntina EVOLI, guest star ad AIFITEC, conosciutissima ed apprezzata a Reggio Calabria è Estetista, nonché Visagista, dal 2003, Allieva di Diego della Palma, con varie docenze nell’ambito della Regione Calabria, esperta in Make Up, Trucco in generale e defatigante.

Un pool di esperti al servizio dell’Estetica e delle Estetiste o semplici simpatizzanti e frequentatrici dei Corsi Master.

L’attestato e le prenotazioni

Al Termine di ogni Master, AIFITEC, accreditato dalla Regione Calabria, rilascerà un attestato di partecipazione, valido a tutti gli effetti di legge.

Per prenotazioni: AIFITEC, Via Eremo Pietrastorta n.° 28 89126 REGGIO CALABRIA Tel. 0965 1970683, 346 399 7888.