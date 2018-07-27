Trucco, ciglia, unghie e sopracciglia: a luglio i master estivi dell'alta scuola Aifitec a Reggio Calabria e Siderno, prenotazioni aperte per settembre

Per tutto il mese di luglio 2018 si sono svolti presso l’alta scuola internazionale di estetica AIFITEC i master di estetica estivi aperti ad allieve, estetiste già qualificate, ed aspiranti tali!

Le attività sono iniziate già a fine giugno con il corso di fresa presso il laboratorio della sede AIFITEC di Reggio Calabria in Via Eremo Pietrastorta 28, per poi continuare il 2 luglio con il corso di eyebrow designer/designer sopracciglia presso la sede AIFITEC di Siderno in Via Fiume 29 (angolo Via Gramsci).

I corsi di trucco, ciglia e unghie del mese di luglio

Durante tutto il mese si sono svolti percorsi riguardanti varie tematiche, fra i quali si possono notare i corsi in ambito visagistico: il corso di trucco base giorno e sera, il corso di trucco correttivo, il corso di extension ciglia; così come anche percorsi riguardanti l’estetica delle unghie e la loro cura: corso di fresa, corso semipermanente, corso di acrilico e il corso di gel base primo livello (il secondo livello si svolgerà quanto i master riprenderanno dopo la pausa estiva di Agosto).

Una particolare attenzione è stata data al corso di extension ciglia il quale è stato svolto da una professionista già riconosciuta per la sua bravura ed esperienza, la sig.ra Assuntina Evoli.

A fine mese è stato anche svolto per la prima volta il corso di dry manicure/manicure russa con il quale è stato regalato alle allieve un innovativo kit di manicure giapponese – importato specialmente per il corso.

Si riparte a settembre: calendario e prenotazioni

I master di estetica riprenderanno nella sessione autunnale, a partire da Settembre 2018, il calendario dei master verrà pubblicato già a partire da metà agosto per dare la possibilità a tutte le future allieve di essere a conoscenza del programma offerto dalla scuola e di poter scegliere il corso più adatto alle proprie esigenze.

AIFITEC accetta già da ora e per tutto il mese di agosto prenotazioni per i corsi di settembre!