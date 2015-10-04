AIGA: ringraziamenti per il successo del fitwalking. Presto un nuovo evento benefico

Lo scorso 27 settembre, nella suggestiva cornice di Moschetta (Locri), i giovani avvocati e tutti i simpatizzanti del fitwalking, magistralmente guidati dal Prof. Fausto Certomà, si sono ritrovati per una passeggiata non competitiva benefica, con lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di un defibrillatore da installare presso il Tribunale di Locri.

L’evento, fortemente partecipato, ha rappresentato un importante momento di aggregazione per la giovane classe forense e i cittadini della locride, accorsi numerosi nonostante le condizioni meteo fossero incerte.

Nel ringraziare tutti i partecipanti, oltre gli sponsor ed il prof. Fausto Certomà per la preziosa collaborazione, gli organi direttivi AIGA comunicano che è ancora possibile – per chi non lo avesse già fatto – versare un contributo volontario presso la sede AIGA di Locri.

Purtroppo i costi dei macchinari salvavita e degli accessori necessari per il loro funzionamento sono molto elevati, e la sezione AIGA locrese sta già lavorando ad un nuovo evento benefico, che si svolgerà nei prossimi mesi.

Nel contempo, i giovani avvocati di Locri durante il direttivo del 28 settembre hanno nominato, all’interno del Consiglio, le seguenti cariche statutarie per il biennio 2015/2017: Vicepresidente l’Avv. Elisa Strangio, Segretario l’Avv. Elisa Macrì, Tesoriere l’Avv. Annalisa Labate.