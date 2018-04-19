Air Dolomiti vuole volare in Calabria… ma non risponde nessuno

Sarebbe il più grande dei paradossi. In una Regione come la Calabria che ha (in particolare dall’Aeroporto dello Stretto) enorme bisogno di aumentare l’offerta volativa cosi da dare una sterzata decisa al turismo, si perdono occasioni concrete di crescita.

La notizia singolare arriva dalle dichiarazioni rilasciate da Nuccio Caffo, azienda celebre in tutto il mondo per l’Amaro del Capo e non solo.

L’appello di Caffo: Air Dolomiti attende un incontro

“Sono mesi – spiega Caffo ai microfoni del ‘Corriere della Calabria‘ – che Air Dolomiti tenta di avere un appuntamento in Calabria per valutare l’introduzione di alcune rotte dalla Germania». Una novità importante, si potrebbe pensare a voli diretti da Monaco di Baviera a Lamezia Terme”.

Opportunità da cogliere al volo per tutta la Calabria? In teoria si, in pratica (a quanto pare) le cose sono andate diversamente. “L’amministratore delegato di Air Dolomiti viene continuamente rinviato dalla politica, tant’è che si è stancato e mi ha detto ‘se mi vogliono ho la sede italiana a Verona, li aspetto, intanto però inseriamo per tutte le linee dell’Air Dolomiti l’Amaro del Capo e parleremo della storia di questa azienda in un numero della rivista di bordo’ ” racconta Caffo .

L’accordo per portare l’Amaro del Capo a bordo

L’imprenditore parla dell’accordo chiuso dalla sua azienda con Air Dolomiti: la compagnia aerea italiana di proprietà dei tedeschi di Lufthansa porterà a bordo il celebre amaro e ne racconterà la storia. Un’opportunità per uno dei prodotti più celebri della Calabria.

Orecchie da mercante di fronte ad interessi ed opportunità provenienti dall’estero? Sarebbe un autogol clamoroso per la Calabria: “Gli imprenditori si danno da fare ma chiediamo che lo faccia anche la politica. E invece qui si rimane al palo mentre le regioni vicine hanno fatto passi da gigante. Cerchiamo di copiare le esperienze positive”, il pensiero in conclusione di Caffo.