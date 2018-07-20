In Arrivo la speciale Degustazione Mediterranea di Tonno ideata e organizzata da Cala delle Feluche – Exclusive Beach&Restaurant situata a ridosso del suggestivo Borgo dei Pescatori di Scilla, che si contraddistingue per un fascino miscelato dalla storia mitologica greca, dalla bellezza paesaggistica naturale e dal respiro calmo e rilassante della semplicità antica. L’iniziativa, vuole permettere al pubblico di degustare questo fresco e pregiato tipo di pesce dalle numerose proprietà benefiche: Il tonno fa bene alla linea, abbassa il colesterolo, è fonte di preziosi minerali, apporta vitamine essenziali, migliora l’umore, mantiene in salute le ossa, sostiene la massa muscolare e riduce il rischio di molte patologie. Nella data del 27 luglio potrete trascorrere una serata magica e rilassante in concomitanza di un evento astronomico molto affascinante: la più lunga eclissi lunare del secolo , in un panorama suggestivo, con la musica live di accompagnamento curata dalla delicata voce di Manuela Romeo.

Quando e dove si svolge la serata

L’evento si svolgerà:

venerdì 27 luglio 2018 ore 21:00 Cala delle Feluche presso Contrada Oliveto – Chianalea di Scilla (RC)

Posti limitati – Prenotazione Obbligatoria – Servizio al Tavolo

Il menu a base di tonno

Il menu si compone di Antipasto + Primo + Secondo interamente a base di Tonno

Dessert: Sorbetto di limone

Bevande incluse: Acqua + Vino bianco locale

Potrete trovare il dettaglio del menu sulla pagina dedicata all’evento.

Prezzi per persona:

Tavolo in Veranda all’aperto o tavolo in spiaggia in riva al mare € 30

Come Arrivare

Dallo svincolo di Scilla proseguire fino all’incrocio della statale 18 girare direzione Bagnara, proseguire 30 mt svoltare sulla sinistra, seguite le indicazioni Lido Chianalea e Cala delle Feluche

Prenotazione Obbligatoria Anche su whatsapp e Facebook

Sito web: www.caladellefeluche.it

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/CaladellefelucheChianalea/

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1789568464683457/

Come arrivare: https://www.youtube.com/watch?v=d_o_5veP2-g&t=14s