Al calabrese Michele Stingi il premio “Miglior Imprenditore dell’anno 2019”

Pasta Stingi, azienda leader calabrese del settore alimentare, pasta e prodotti da forno dolciari ad aver fatto innamorare l’italia intera e l’estero, azienda nata nella provincia di Vibo Valentia, precisamente a Serra San Bruno(vv) dove nel 2013 un giovane ragazzo appena 21 anni getta le basi su una piccola StartUp, in un momento di crisi economica per la nostra italia, un momento delicato per la nostra amata calabria dove i giovani preferivano partire per altre nazioni europee in cerca di occupazione.

Michele Stingi,coraggio e determinazione del saper fare,in una calabria circondata da varie difficolta’,decide di rimanere,tenere

stretto il suo progetto, portarlo avanti e farlo diventare realta’, oggi alla guida dell’azienda ormai diventata una delle poche aziende medio imprese all’avanguardia del sud italia, una delle poche aziende capace di tenere in vetrina oltre 300 prodotti tra Pasta,Merende, Passate di pomodoro, biscotti, farinacei, panettoni e uova pasquali, prodotti tutti lavorati in calabria, prodotti e commerializzati dall’azienda stessa, per il mercato italiano e estero con una capacita’ di produzione oraria di 600kg/H.

Michele Stingi,ormai un nome importante a livello imprenditoriale, oggi 26 enne ha un albo d’oro in cassetto,motivo di orgoglio per la nostra calabria,motivo di rinascita’ per il nostro sud.

Oggi Michele Stingi fa parte del Progetto Comprasud, progetto di una associazione che valorizza i buoni prodotti della nostra terra,mandando avanti un progetto che ogni giorno associa tanti giovani con la voglia di partire dal sud,restare e avere successo.

I successi dell’azienda Stingi non si fermano qui,l’apil associazione cultura e spettacolo con sede a Milano che da 17 anni si impegna a ricercare eccellenze italiane nell’ambito dello spettacolo e imprenditoria premia il giovane imprenditore come “Miglior Imprenditore dell’anno 2019” premio simbolo di una sana giovane imprenditoria motivo di anto orgoglio per la nostra calabria

I premi vinti dal 2013 al 2019

-2015 eletto Giovane Imprenditore d’italia

– 2016 vincitrore del premio Migliore Start Up italiana

-2017 Premio Imprenditore Primo Tricolore

-2018 Premio Miglior Imprenditore d’italia 2018,Premio Eccellenza Imprenditoriale del Sud,Premio Imprenditoria Calabria buonvicino 2018

-2019 Premio Primo Tricolore e Premio Miglior Imprenditore dell’anno 2019