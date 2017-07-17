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Al Calajunco Art & Beach Club il 1° atto di “Maledettamente Donna”

Torna il martedì al femminile del Calajunco: psico aperitivo, registrazione di una puntata di Comodamente e spettacolo delle Portinaie

17 Luglio 2017 - 15:39 | di Eva Curatola

Calajunco Art & Beach Club, lido di Reggio Calabria

Tornano finalmente le tanto attese serate al femminile del Calajunco Art & Beach Club. Dopo i meravigliosi eventi degli ultimi giorni l’elegante stabilimento balneare di Reggio Calabria torna con una sorpresa che farà gola ai più.

“Altro mood, altro successo. Il Martedì è Donna!

La serata Maledettamente Donna del 18 luglio

Annunciano così l’evento di Martedì 18 Luglio gli organizzatori del Calajunco. Una serata targata Deep dal nome accattivante “Maledettamente Donna“.

Il Calajunco è il posto in cui si coniuga il piacere di un luogo di relax, all’atmosfera raffinata. E da sempre la donna è protagonista delle sue serate. In questa Estate 2017, il Lido che offre la possibilità  di vivere il divertimento a centro città  torna con delle novità  da far girare la testa.

Tutte le donne saranno infatti ospiti del Calajunco entro le 00:45, ma le serata prenderà il via molto in anticipo rispetto al solito. 

Il programma tra psicologia, spettacolo e dj set

Dalle ore 20.00 comincerà infatti la registrazione di una puntata di Comodamente – psicologia del benessere sulle donne, la trasmissione di Rtv condotta dalla psicologa Lucia Bruciafreddo. Il pubblico presente potrà assistere all’evento e interagire con la dottoressa.

Alle ore 21.30 al via lo ‘Psico Aperitivo‘ con intrattenimento con psicologi e ospiti della puntata.
Dalle 23.00 fino alla mezzanotte andrà in scena, invece, lo spettacolo delle Portinaie.

In consolle Dj Enzo Romeo, Dj Falcone; Vj: Claudio Prince Miccichè, Dock Condello.
Ingresso previsto esclusivamente con invito valido come riduzione.
Per i tavoli la prenotazione è obbligatoria, con ingresso privilegiato. 

Per Info, Inviti & Tavoli
Natale 3453533231 – Demetrio 3923173318 

PreparateVi per il grande evento! Martedì 18luglio al Calajunco Art & Beach Club!

Calajunco Art & Beach Club, Reggio Calabria, foto 1

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