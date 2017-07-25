Il Calajunco Art & Beach Club torna a stupire con un’altra piacevole sorpresa. Il secondo party dell’estate targato ELITE sul chilomentro più bello d’Italia, non può di certo deludere. Per rendere l’estate reggina ancora più magica e la nostra città sempre più protagonista il Calajunco Art & Beach Club presenta un ospite d’eccezione: Don Joe, il Dj dei Club Dogo, un’icona della musica rap italiana.

“Questo è il dogo club, dimmi tu chi sei? Io sono Don Joe e faccio il Dj”

Questo il famoso ritornello che ha infiammato gli animi degli ascoltatori rapper nelle scorse estati.

Dopo gli innumerevoli successi che hanno visto protagonista il Calajunco la scorsa estate, con ospiti Andrea Damante, Fabio Rovazzi, Guè Pequeno e tanti altri, il raffinato ed elegante stabilimento balneare di Reggio Calabria torna con uno special guest di tutto rispetto.

Chi è Don Joe

Don Joe, pseudonimo di Luigi Florio è un DJ, produttore discografico e rapper italiano, noto per la sua militanza nel gruppo musicale rap Club Dogo. Don Joe ha iniziato la propria attività musicale nel 1993. E da allora la sua carriera è stata un’escalation continua. L’artista ha fondato i Club Dogo insieme ai membri rimasti Guè Pequeno e Jake la Furia. Uno dei gruppi rap più ascoltati in Italia.

Nel 2015 è stato pubblicato il singolo Ora o mai più, realizzato con la partecipazione vocale della cantante Emma e che ha anticipato il primo album di Don Joe, anch’esso intitolato Ora o mai più.

Ad ospitare il grande artista sarà proprio il Calajunco Art & Beach Club, il posto in cui si coniuga il piacere di un luogo di relax, all’atmosfera raffinata. In questa Estate 2017, il Lido che offre la possibilità di vivere il divertimento a centro città stupirà i clienti con degli ospiti da far girare la testa.

Biglietti con timbro anti-contraffazione

I ticket d’ingresso sono muniti di timbro anti-contraffazione, invitiamo per tanto la s.v. a diffidare da biglietti non conformi all’originale e/o venduti a prezzi differenti, da quello imposto dalla direzione.

PreparateVi per il grande evento! Giovedì 27 luglio al Calajunco Art & Beach Club