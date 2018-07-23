Il Calajunco Restaurant & Beach Garden, teatro di imperdibili eventi per il vostro divertimento estivo, torna con un ospite d’eccezione. Alcuni lo definiscono il “Cristiano Nazionale”. Ideatore delle hit “Mi sono innamorato di tuo marito” e “Danzando” grande protagonista del GF Vip, stiamo parlando proprio di lui: Cristiano Malgioglio!

Tornato alla ribalta negli ultimi anni grazie a numerose apparizioni ed ospitate in reality e programmi vari, Malgioglio in realtà ha una lunga carriera come autore di brani per artisti come Mina, Celentano, la Carrà e tanti altri.

“Non voglio essere presuntuoso ma Danzando Danzando è la miglior canzone in circolazione, non mi aspettavo questo successo clamoroso. Diciamolo è il vero tormentone dell’estate. Ci sono altri tormentoni ma questo batte tutti, sono impazziti sui social e ci sono molti video delle scuole di ballo. Nelle discoteche cantano questa canzone”, ha dichiarato di recente Malgioglio a ‘ilFattoquotidiano’.

Lo stabilimento balneare del centro città reggino in cui è possibile coniugare il piacere di un luogo di relax ad un’atmosfera raffinata è pronto ancora una volta ad offrirvi momenti unici!

L’appuntamento con il simpaticissimo Malgioglio è per martedì 24 luglio 2018, ma le sorprese non finiscono qui, perché il Calajunco pensa davvero a tutto. Prima dell’arrivo della guest star tanto attesa è infatti previsto un pre serata con “Le Portinaie” Show in collaborazione con il gruppo ” Tutti pazzi x il Karaoke”, per una cena fuori dagli schemi.