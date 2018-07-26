Al Calajunco grande evento targato Elite con Djs From Mars
Sabato 28 luglio il Calajunco apre l'estate targata Elite con i Djs From Mars, il duo da 70 milioni di visualizzazioni su YouTube
26 Luglio 2018 - 17:58 | di Vincenzo Comi
Al Calajunco primo appuntamento dell’estate 2018 targato Elite. Inizio con il botto sabato 28 luglio grazie alla presenza dei Djs From Mars, duo nato nel 2003 dopo l’incontro tra i due giovani produttori Luca Ventafridda e Massimiliano Garino.
La storia del duo: dai bootleg ai remix ufficiali
Iniziano a remixare i successi pop e rock per i loro concerti e presto vengono riconosciuti come uno dei più grandi nomi nella scena dei bootleg. I loro video su YouTube hanno raggiunto oltre 70 milioni di visualizzazioni e le loro capacità produttive sono presto notate dalle etichette di tutto il mondo che iniziano a chiedere i remix ufficiali di Djs From Mars per Sean Paul, Pitbull, Ennio Morricone e molti altri artisti.
Le loro tracce e remix sono supportate e playlist dai più grandi DJ come Tiesto, David Guetta, Bob Sinclar, Carl Cox, Chuckie, Firebeatz, Vinai e altri ancora. Nel 2013 i Djs From Mars sono ufficialmente riconosciuti come una delle coppie di artisti più famosi al mondo, ottenendo il primo posto nel “Dj Mag Top 100 Dj”.
Negli ultimi 6 anni sono in tour senza sosta nei 5 continenti: Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, India, Australia, Giappone, Messico, Indonesia sono nella lista dei loro recenti tour e il 28 Luglio sono pronti per accendere l’estate targata
La serata del 28 luglio al Calajunco
All’interno del Lido Calajunco, una location unica e incantevole, sul lungomare più bello d’Italia, sabato 28 luglio si terrà un evento che calamiterà sicuramente un folto pubblico.
“Vogliamo iniziare con il botto la nostra estate al Calajunco -dichiara Francesco Martino, promoter di Elite- la presenza dei Djs From Mars è sinonimo di qualità. Come sempre punteremo ad affetti spettacolari e una scenografia d’impatto, che contraddistinguono la filosofia del gruppo Elite. La stagione proseguirà con altri eventi esclusivi e special guest presso il Calajunco -assicura Martino- ma li sveleremo con il passare delle settimane. Invito tutti a seguirci sui nostri canali social così da rimanere sempre aggiornati”.
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