Al Calajunco primo appuntamento dell’estate 2018 targato Elite. Inizio con il botto sabato 28 luglio grazie alla presenza dei Djs From Mars, duo nato nel 2003 dopo l’incontro tra i due giovani produttori Luca Ventafridda e Massimiliano Garino.

La storia del duo: dai bootleg ai remix ufficiali

Iniziano a remixare i successi pop e rock per i loro concerti e presto vengono riconosciuti come uno dei più grandi nomi nella scena dei bootleg. I loro video su YouTube hanno raggiunto oltre 70 milioni di visualizzazioni e le loro capacità produttive sono presto notate dalle etichette di tutto il mondo che iniziano a chiedere i remix ufficiali di Djs From Mars per Sean Paul, Pitbull, Ennio Morricone e molti altri artisti.

Le loro tracce e remix sono supportate e playlist dai più grandi DJ come Tiesto, David Guetta, Bob Sinclar, Carl Cox, Chuckie, Firebeatz, Vinai e altri ancora. Nel 2013 i Djs From Mars sono ufficialmente riconosciuti come una delle coppie di artisti più famosi al mondo, ottenendo il primo posto nel “Dj Mag Top 100 Dj”.

Negli ultimi 6 anni sono in tour senza sosta nei 5 continenti: Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina, India, Australia, Giappone, Messico, Indonesia sono nella lista dei loro recenti tour e il 28 Luglio sono pronti per accendere l’estate targata

La serata del 28 luglio al Calajunco

All’interno del Lido Calajunco, una location unica e incantevole, sul lungomare più bello d’Italia, sabato 28 luglio si terrà un evento che calamiterà sicuramente un folto pubblico.

“Vogliamo iniziare con il botto la nostra estate al Calajunco -dichiara Francesco Martino, promoter di Elite- la presenza dei Djs From Mars è sinonimo di qualità. Come sempre punteremo ad affetti spettacolari e una scenografia d’impatto, che contraddistinguono la filosofia del gruppo Elite. La stagione proseguirà con altri eventi esclusivi e special guest presso il Calajunco -assicura Martino- ma li sveleremo con il passare delle settimane. Invito tutti a seguirci sui nostri canali social così da rimanere sempre aggiornati”.

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