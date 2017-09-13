Si terrà dal 20 al 24 settembre 2017 c/o il Castello di Rende (CS) – centro storico – Museo Bilotti – arte contemporanea, nell’ambito dell’evento storicizzato “Settembre rendese 52a edizione” con apertura location dalle ore 10:00 alle 20:00 (orario continuato) e prolungamento d’orario in occasione di eventi speciali.

Mostre, workshop, performance, talk ed altre attività in programma (Creativi, PRO ed OSPITI) + esposizioni di creativi/artigiani ed imprese del Km 0 ed oltre.

Apertura il 20 settembre (operazioni preliminari + incoming e ristoro, talk, laboratori, esposizioni e performances) e chiusura il 24 settembre (ultimo giorno e ultime attività conclusive).

Primo giorno del Festival il 21 settembre (premio speciale “Arte urbana”) con inaugurazione/vernissage alle ore 18:00. Una giuria tecnico-artistica e di pubblico voterà le opere di 10 Creativi che saranno selezionati per la pubblicazione su LiQMag n.15 ISBN. Uno solo vincerà il premio speciale “Arte urbana”.

Secondo giorno del Festival 22 settembre (premio speciale “Impresa liquida”). Una giuria composta dai referenti delle aziende partner voterà i progetti (realizzati in relazione alla Call/Brief di 5 aziende partner ) di 5 Creativi che saranno selezionati per la pubblicazione su LiQMag n.15 ISBN e vinceranno il premio speciale “Impresa liquida”.

Terzo giorno del Festival 23 settembre (premiazione vincitori).

CALL/BRIEF PREMIO SPECIALE “IMPRESA LIQUIDA”

AMARELLI

Il colore della Liquirizia

CALABRA MACERI E SERVIZI

TerrasanaBio: il nostro compost biologico ricavato dagli scarti domestici provenienti dalla raccolta differenziata, come soluzione concreta alla salvaguardia dell’ambiente. Dalla natura alla natura, riscriviamo per i nostri figli un futuro migliore!

CROSSMEDIA/LiQMag

Memorie dal futuro

iGRECO

Bollicine

STIRPARO

Bellezza Sicura: l’azienda Stirparo produce da oltre 50 anni porte blindate di altissima sicurezza. Da sempre attenti anche alle linee, le nostre porte sono elementi di design che si integrano in ogni ambiente arredando con stile e carattere. Il design veste quindi la sicurezza e valorizza ogni progetto architettonico. Una campagna pubblicitaria dovrà trasferire questi valori ad un pubblico attento e con elevate aspettative.

Il 16 settembre 2017 alle ore 18:00 anteprima ufficiale del Festival ℅ Calabra Maceri e servizi S.p.A. (main partner del Concorso LiQuido n.4 + Festival) a Rende (CS) in Via Marco Polo C/da Lecco. Evento Open Day con la mostra dei 16 pannelli raffiguranti le opere vincitrici del Concorso LiQ4 “Memorie dal futuro” + visita guidata allo stabilimento industriale + Intermezzi d’arte performativa.

Di seguito i 16 Creativi in concorso selezionati nella prima parte del Concorso LiQuido n.4 “Memorie dal futuro” che hanno ottenuto la stampa delle opere su forex 100×150 + esposizione negli Open Day delle aziende partner + esposizione nei giorni del Festival + pubblicazione su LiQMag n.14 + partecipazione ai premi speciali con il progetto presentato nella prima parte del Concorso.

Diego Dattola, Roberta Saullo, Adelaide D’Agostino, Tirso Ceazar Pons, Giulia Renzi, Immacolata Melito, Erika Godino, Daniela Petrone, Barbara Priolo, Salvatore Privitera, Mena Romio, Benedetto Aquilone, Jenifher Barbuto, Federico Orlando, Alessandra Plovino e Ornella Mamone Capria.

Di seguito i PROfessionisti fuori concorso che hanno contribuito al Concorso ed agli Open Day nelle aziende partner con consulenze, tutoring, apporti creativi e performances (vedi Open Day iGreco 22 giugno, Amarelli 10 agosto e Calabra Maceri 16 settembre).

Alessandro Crusco (design e fotografia) e Costantino Rizzuti (musica elettronica e arte contemporanea), Anna Lauria (scrittura creativa e poesia visiva), Gaetano Gianzi (arte e tecnica della fotografia, lettura portfolio), L.A.B.1 Filippo Malice (scultura urbana), Simona Minervino (danza contemporanea), Oreste Montebello (fotoreportage e giornalismo), Fabiola Cosenza (Account RP) e Piergiorgio Greco (Direttore Creativo).

Durante i giorni del Festival saranno loro (insieme ad altri ospiti di settore) a fornire i principali contenuti culturali, creativi e professionali tramite Workshop, performance, talk ed altre attività che ne arricchiranno il programma. L’argomentazione centrale (mission di CROSSMEDIA) sarà la relazione tra Creativi ed Imprese nel Km 0 con il focus sul tema della prima edizione del Festival: Memorie dal futuro.

Gli OSPITI sono principalmente i referenti delle imprese commerciali, associazioni ed enti istituzionali partner e sostenitori del progetto (altri si stanno aggiungendo):

Aziende ed Enti PARTNER primari:

LiQMag – Magazine di arte e cultura contemporanea a Km 0 – edito dall’Ass. Cult. CROSSMEDIA, Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, Amarelli Fabbrica di Liquirizia, Associazione culturale Corigliano per la Fotografia, Caffè Guglielmo, Calabra Maceri & Servizi, Colavolpe, Comune di Cosenza, Comune di Rende, Confindustria Cosenza, De Seta Casa, Fondazione Rocco Guglielmo, Gruppo Aceto, iGreco, La Direzionale, Museo Bilotti Ruggi d’Aragona, Provincia di Cosenza, Stirparo, Università della Calabria.

ALBERGHI convenzionati:

Hotel San Francesco, Ariha Hotel, Majorana group, Hotel Europa, Villa Fabiano.

AZIENDA TRASPORTI locali:

Per raggiungere il centro storico di Rende (CS) in pullman/autobus controllare corse e orari sul sito web del Consorzio Autolinee Cosenza.

La scadenza per partecipare alla seconda parte del Concorso LiQuido n.4 dedicata ai premi speciali ed al Festival è il 18 settembre 2017 alle ore 12:00. Per approfondire vedi: www.concorsoliquido.it (documenti per l’iscrizione) o scrivi a redazione@rivistaliquida.it.

