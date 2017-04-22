Al Centro Civico Catona un incontro dedicato alla lettura

Venerdì 28 aprile 2017 alle ore 17:00 presso la Sala “Alfonso Ciprioti” del Centro Civico Catona – Arghillà, sede dell’Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri”, si svolgerà l’incontro culturale dedicato alla lettura e al valore del libro.

Parteciperanno all’evento il Dirigente Scolastico Avv. Simona Sapone, la Dott.ssa Maria Pia Mazzitelli, funzionario Biblioteca Comunale “P. De Nava”- Direttrice Archivio diocesano, la Prof.ssa Maria Rosa Falduto, scrittrice, il Dott. Domenico Laruffa, Editore, il Dott. Eduardo Lamberti Castronuovo, Consigliere Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Moderatrice dell’incontro sarà la giornalista Anna Briante.

Nei locali della scuola sarà allestita, per l’occasione, una mostra di elaborati rappresentativi del percorso pedagogico-didattico di promozione ed educazione alla lettura che ha coinvolto tutti gli alunni delle ultime sezioni della scuola dell’infanzia, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado. Durante l’evento avverrà la consegna , da parte del Dirigente Scolastico, di un attestato di merito alle classi della scuola primaria che si sono classificate prime nella competizione Premio lettura.

L’orchestra della scuola concluderà l’incontro con l’esecuzione di un brano.

Gradita è la presenza di tutti gli alunni, dei docenti dell’ Istituto e della cittadinanza tutta.