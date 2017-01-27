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Al centro civico di Pellaro il seminario sulla fiscalità delle associazioni

Un pomeriggio di formazione su adempimenti fiscali e amministrativi per le associazioni no profit, promosso dal Comitato regionale U.F.I. Calabria

27 Gennaio 2017 - 12:14 | di Redazione

Analisi di bilancio e gestione finanziaria, immagine di repertorio

E’ in programma il prossimo sabato 28 Gennaio presso la Sala Conferenze-Centro Civico di Pellaro il Seminario di Formazione di adempimenti fiscali e amministrativi delle associazioni culturali sportive- no profit.

Si tratta di un appuntamento voluto fortemente dal Comitato Regionale U.F.I Calabria in collaborazione con l’Unione Folklorica Italiana, Federazione che unisce i Gruppi Folcloristici di tutta Italia ,associata a sua volta al C.S.A.In.

Il Seminario è stato pensato per dare la possibilità alle associazioni no-profit di migliorare la gestione amministrativa e fiscale,ed essere al passo con le normative a livello nazionale.

Sarà preceduto in mattinata da un incontro tra i Gruppi Folk di Calabria e Sicilia con Beniamino Meloni,Presidente dell’Unione Folclorica Italiana , e Michele Gasparetto il consigliere Ufi ,delegato con funzione di raccordo tra Gruppi e Consiglio ,presso la sede dell’Associazione Culturale Gruppo Folk “I Peddaroti”.

Alle ore 15 in programma l’apertura dei lavori con la consegna del materiale informativo degli argomenti trattati, ore 15:30 orario di inizio del Seminario, presidiato dal Consigliere Nazionale Ufi Eugenio Alampi,nonché Presidente del Gruppo Folk I Peddaroti, il Consigliere Nazionale Luca Criscenzo, il presidente Ufi Beniamino Meloni e Amedeo di Tillo Presidente Regionale CSAIN Calabria.

Sarà relazionato dal Dottor Giuseppe Tamburo,Docente Nazionale di Diritto Sportivo dello CSAIN e Docente della Scuola Regionale dello Sport del CONI della regione Sicilia. Durante lo svolgimento del Seminario vi sarà la proiezione di slide, e verrà data la possibilità di intervenire per eventuali delucidazioni e domande in merito.

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