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Al centro commerciale Due Mari l’evento Thun

Il 20 agosto dalle 16 il punto vendita Thun del Centro Commerciale Due Mari presenta la nuova linea di oggettistica e la collezione Everyday

18 Agosto 2016 - 10:44 | di Redazione

Evento Thun al Centro Commerciale Due Mari di Maida

I fans del noto marchio altoatesino, avranno di che deliziarsi, presso il punto vendita di Maida, nel Centro Commerciale Due Mari, dove sarà presentata la nuova linea di oggettistica da regalo e da “ricordo”, spunto per ogni ricorrenza che conta.
Nel pomeriggio del 20 agosto, dalle ore 16,00 presso il punto vendita di Maida una ventata di allegria e di colore, allieterà questa estate d’agosto con un evento nel quale sarà possibile ammirare e scegliere quanto di più bello THUN ha creato per gli appassionati ed i curiosi.
Da sempre il marchio è capace di sorprendere con oggettistica che si lascia ammirare e “ricordare” con migliaia di oggetti e ninnoli per ogni gusto e per ogni occasione, sempre accompagnate dalle parole d’ordine che restano “allegria e colore”. Le forme tonde e garbate degli angeli che da soli, o come complemento, adornano ogni idea regalo.

Le ceramiche, sempre intonate al gusto e i colori caldi, sono perfettamente abbinabili ad ogni tipo di ambiente.
Basta avvicinarsi agli scaffali per entrare di diritto nel mondo THUN che non lascia mai indifferenti e che invita a scegliere ciò che è più vicino al proprio personalissimo gusto. Scandire il tempo, o sorridere con dolcezza, sono il “leit motiv” di un marchio che è sempre una garanzia.

Star della nuova stagione THUN è la linea Everyday indirizzato ad un pubblico cosmopolita. Una linea che prevede una gamma ampia di prodotti funzionali e moderni, capace di conquistare l’ampio pubblico di chi ama accessori utili e da utilizzare “ogni giorno”. Una collezione dunque molto innovativa che segna una svolta nell’offerta commerciale di THUN, con una gamma di prodotti moderni, funzionali e accessibili pronta a conquistare nuove tipologie di clienti. Una linea composta da decine di idee regalo allegre, colorate e accattivanti nel prezzo. Dai prodotti di cartoleria alle candele, dalle cover alle travel bag caratterizzate da due decori: Tulip e Butterfly.
Non mancheranno gadget e sorprese per i visitatori, che potranno così cogliere a pieno il senso di un mondo fatto di oggetti che arredano, che possono essere scelti come “ricordo” per una ricorrenza, o semplicemente come compagno di giorni che meritano il giusto colore e la giusta allegria.

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