Al Centro Europe Direct il seminario per giornalisti

Due mezze giornate di formazione sul Parlamento europeo e sulla comunicazione locale dei temi Ue, con 6 crediti per i giornalisti

Seminario di formazione per giornalisti della Circoscrizione elettorale europea Meridionale sull’attività e funzionamento del Parlamento europeo, che si terrà a Reggio Calabria presso la sala adiacente la Sala Versace, Centro Europe Direct, Via Sant’Anna – II tronco Palazzo CEDIR, il pomeriggio del 9 e la mattinata del 10 febbraio 2017.

Il seminario dal titolo “L’Europa per l’Italia, l’Italia per l’Europa: il ruolo dell’informazione” è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Calabria e Europe Direct Reggio Calabria, ed è articolato in due moduli di due mezze giornate:

Primo modulo: funzionamento, struttura e poteri del Parlamento europeo; strategia di comunicazione in Italia e opportunità per giornalisti

Secondo modulo: gli eurodeputati della Circoscrizione elettorale europea Meridionale presentano le problematiche inerenti una migliore comunicazione locale dei temi europei; dossier legislativi di maggiore rilevanza locale e nazionale in itinere al Parlamento europeo.

L’iniziativa si inquadra nell’ambito della programmazione strategica dell’Ufficio di Informazione del Parlamento europeo in Italia (EPIO) prevista per l’anno 2017, e si prefigge l’obiettivo di affinare e perfezionare il dialogo con le testate cartacee, televisive, radiofoniche e online a livello locale.

Il seminario darà diritto a un totale di 6 crediti formativi (3 per la prima mezza giornata e 3 per la seconda).

ISCRIZIONI:

Per partecipare ai due moduli del seminario ed aver diritto ai crediti è indispensabile iscriversi tramite la piattaforma dell’Ordine dei Giornalisti SIGeF https://sigef-odg.lansystems.it/sigef/ : le iscrizioni sono già aperte.

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/PrimoPiano/articolo109161.html