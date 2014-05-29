Al Centro Socio Culturale ‘Nuvola Rossa’ un’intensa giornata con l’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini”
Proiezione, dibattito sul clown sociale, spettacolo e cena solidale: il programma dedicato alla figura del clown come strumento di denuncia
29 Maggio 2014 - 12:19 | di Redazione
Un’intensa giornata con l’Associazione di Promozione Sociale “Pagliacci Clandestini” al Centro Socio Culturale “Nuvola Rossa” di Villa San Giovanni.
Per questa domenica, il primo giugno, da metà pomeriggio alla sera, il gruppo associativo reggino ha organizzato una serie di iniziative, proiezioni, spettacoli, racchiusi nel titolo “Pagliacci: Clandestinamente in storie quotidiane”, articolando un programma dedicato interamente alla figura del clown nella sua declinazione più sociale e come strumento di denuncia.
Alle ore 17:00 sarà proiettato il film “Parada” (Italia, 2008, 100’) diretto da Marco Pontercorvo, incentrato sull’esperienza di Miloud Oukili, clown di strada francese di origini algerine, che a Bucarest conosce la terribile realtà dei bambini che vivono nel sottosuolo, sopravvivendoo grazie a furti, accattonaggio e prostituzione.
Dalle ore 19:00 si aprirà il dibattito sul tema “Il clown sociale”, un personaggio che viene percepito come innocuo ma che in realtà può dire la verità, ridendo e deridendo, attaccando i potenti e denunciando le ingiustizie.
Alle ore 21:00 andrà in scena lo spettacolo “La guerre de puces”, interpretato dai pagliacci della compagnia dei “Pagliacci ClanDestini” con la regia di Santo Nicito. Una pièce non sulla guerra ma sulla ingiustizia nella storia, quasi sempre originata dalle guerre, dalla violenza dei rapporti inter umani e fra i popoli.
La giornata si concluderà alle ore 22:00 con la cena sociale di autofinanziamento, dedicata ai lavori di manutenzione della struttura del “Nuvola Rossa”. Un momento di convivialità ma anche, e soprattutto, un’occasione per godere dello stare insieme.
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