Al Chiosco di San Giorgio il CIS presenta ‘Prospettive sull’Europa’
Venerdì 24 agosto alle 21 nel Chiostro di San Giorgio al Corso la conversazione promossa da Cis, Istituto Superiore Europeo di Studi Politici e Centro di documentazione europea
23 Agosto 2018 - 10:23 | di Eva Curatola
Venerdì 24 agosto 2018, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso di Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, l’Istituto Superiore Europeo di Studi Politici e il Centro di documentazione europea promuovono la conversazione “Prospettive sull’Europa tra rischio di implosione e sviluppo dell’integrazione”.
A parlarne saranno i relatori Daniele Cananzi, prof. Associato di Filosofia del Diritto, Università la “Sapienza” di Roma e Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, Giuseppe Verdirame, direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Studi Politici. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria.
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