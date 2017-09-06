Mercoledì 6 settembre, alle ore 21:00, nel Chiostro di S. Giorgio al Corso, Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, nel contesto del ciclo di incontri “I grandi personaggi della Bibbia e della Storia della Chiesa”, promuove il dodicesimo incontro “Dalla Sulammita a Eva”.

Saluto di don Antonio Santoro, parroco di S. Giorgio al Corso. Introduzione di Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina, Presidente Onorario e Direttore Scientifico del CIS, responsabile del Teatro Antico e Moderno. Relazionerà Maria Antonietta Barbàra Valenti, Professore Ordinario di Letteratura cristiana antica dell’Università di Messina, componente del Comitato Scientifico del CIS.

Il Cantico dei Cantici è un testo contenuto nella Bibbia ebraica e cristiana. Scritto non prima del IV secolo a. C., è composto da 8 capitoli e canta la storia dell’amore tra l’uomo e la donna, che si uniscono, si perdono, si cercano e si ritrovano. Il Cantico dei Cantici è metafora del legame tra Dio e il popolo d’Istraele.