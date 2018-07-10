Mercoledì 11 luglio 2018, alle ore 21:00, presso il Chiostro di S. Giorgio al Corso – Reggio Calabria, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove “Arte e bellezza sotto le stelle”. Relazionerà il prof. Nicola Petrolino, esperto e critico di cinema, che attraverso un percorso multimediale, partendo dalle varie arti visive – scultura, pittura, architettura – e dalla musica, arriverà alla letteratura ed al cinema. La bellezza quindi come concetto universale che crea con il bene un legame misterioso, inafferrabile e indistruttibile, capace anche di opporsi all’orrore che l’uomo ha spesso perpetrato nella storia.