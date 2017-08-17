Venerdì 18 agosto 2017, alle ore 21.00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri dedicati alla Storia, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove “La Riforma Protestante e San Francesco di Paola”. Relatore dell’incontro sarà il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina. Il prof. Caridi, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.