Al Chiostro di San Giorgio continuano gli incontri dedicati alla storia
Venerdì 18 agosto alle 21 il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove l'incontro con il prof. Giuseppe Caridi, docente di Storia Moderna a Messina
17 Agosto 2017 - 10:16 | di Eva Curatola
Venerdì 18 agosto 2017, alle ore 21.00, presso il Chiostro di San Giorgio al Corso – Reggio Calabria, per il ciclo di incontri dedicati alla Storia, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove “La Riforma Protestante e San Francesco di Paola”. Relatore dell’incontro sarà il prof. Giuseppe Caridi, ordinario di Storia Moderna presso l’Università di Messina. Il prof. Caridi, studioso degli aspetti sociali, economici, religiosi e politico-amministrativi della Calabria, è autore di numerosi libri, monografie, saggi e articoli. Dal novembre 2000 ricopre l’incarico di Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria e dal 2004 è Presidente del Centro Studi e promozione Culturale “Gaetano Cingari”.
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