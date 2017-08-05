Al Chiostro di San Giorgio ‘Europa e secolarizzazione’
Tavola rotonda di filosofia promossa dal Centro Internazionale Scrittori della Calabria al Chiostro di San Giorgio al Corso, con il professor Tito Lucrezio Rizzo
05 Agosto 2017 - 12:02 | di Eva Curatola
Lunedì 7 agosto 2017, presso il Chiostro della chiesa di S. Giorgio al Corso, alle ore 21:00, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria promuove la tavola rotonda di Filosofia “Europa e secolarizzazione” (religione, politica …). Dirige e modera il Prof. Tito Lucrezio Rizzo, Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, componente del Comitato Scientifico del CIS. Partecipano: Prof. Giovanni Cogliandro, docente di Filosofia Morale presso l’Università di “Tor Vergata” – Roma; Prof.ssa Francesca Saffioti, docente di Filosofia; Prof. Gianluca Romeo, docente di Filosofia.
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