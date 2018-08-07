Mercoledì 8 agosto, alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria organizza la presentazione del volume “La goliardia al tempo di Rodolfo I° Imperator de li Calabri Feudi” di Franco Dattola. Interverranno: Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo, Consigliere della Città Metropolitana di R. C., Prof.ssa Mila Lucisano, docente di Italiano e latino, On. Fortunato Aloi, già Sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Dott. Pasquale Borruto, già presidente degli artisti della sanità.

Sarà presente l’autore. In questo volume è documentata la storia della goliardia reggina, focalizzando il suo ultimo periodo di grandezza al tempo dell’Imperatore Rodolfo I°, alias Rodolfo Dattola, che, pur in anni di vistosa decadenza della Goliardia nazionale, seppe ritagliare all’ordine Goliardico Reggino un ruolo importante e decisivo nel mondo giovanile universitario. L’Ordine Goliardico di Reggio portò avanti numerose istanze degli universitari calabresi che frequentavano l’Ateneo di Messina. Il risultato più importante fu quello di ottenere le segreterie distaccate nella città di Reggio Calabria. Il libro cerca di raccogliere e ricordare le storie di chi le ha vissute e recuperare la memoria di quelli che non ci sono più.