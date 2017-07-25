Il secondo appuntamento, facente parte degli incontri estivi, organizzato dal Circolo Culturale „L’Agorà”, denominati „Serate al Chiostro“, si terrà sabato 29 luglio, a partire dalle ore 21, presso l’area denominata Chiostro della Chiesa di San Giorgio al Corso (entrata Corso Garibaldi) di Reggio Calabria.

“Incontro con l’autore” sarà il filo conduttore della nuova conversazione culturale e nel corso della quale vi sarà la presentazione del volume “Macchie in versi” di Roberto Pirrello. La manifestazione sarà coordinata dal ricercatore Gianni Crea, interverrà il poeta Ninni Barbaro con la lettura di brani poetici. Concluderà l’autore

Roberto Pirrello. Ritornando alla serata letteraria, la stessa, in caso di pioggia, avrà luogo presso la saletta

conferenze della Chiesa di San Giorgio al Corso (entrata via Giudecca – inizio tapis roulant).