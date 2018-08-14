Mercoledì 15 agosto alle ore 21:00, nello spazio del Chiostro di S. Giorgio al Corso, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, per il ciclo “Viaggi nell’Arte”, promuove l’incontro dal titolo “Richiami, echi e corrispondenze nelle arti: fotografia, pittura, scultura, danza, musica, canto e poesia”.

Attraverso il supporto multimediale la dott.ssa Marie Antoinette Goicolea, mediatrice linguistico-culturale, componente del Comitato Organizzativo del Cis, illustrerà le bellezze variegate dell’arte. Parteciperanno poeti, artisti e musicisti. Le opere di pittura, scultura e fotografia di Andrea Audino, Eugenia Musolino e Giusy Nocito saranno commentate dal Critico d’arte Giovanni De Girolamo.