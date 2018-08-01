Si apre all’insegna della narrativa la serie di incontri al Chiostro di San Giorgio promossi dall’Associazione Culturale Anassilaos per il mese di agosto e dedicati alla presentazione di testi di narrativa, poesia e teatro. Il Sodalizio reggino incontrerà scrittori e autori della nostra terrà e insieme ad essi anche le case editrici che li hanno editi nello sforzo di valorizzare i primi e sostenere le seconde.

Giovedì 2 agosto, alle ore 21,00, l’Associazione incontrerà lo scrittore reggino Giuseppe Battaglia, alla sua terza prova narrativa, e la sua opera più recente, edita da ExCogita, “Senza scarpe e senza terra”. A presentare l’opera sarà la Prof.ssa Francesca Neri. Rosario, il giovane protagonista del romanzo, che attraversa momenti significativi della storia del Novecento (la migrazione dei primi del Secolo e la Grande Guerra), si sposta avanti e indietro nello spazio e nel tempo, ripercorrendo continuamente la sua vita senza trovare né famiglia, né terra, né pace.

L’emigrazione calabrese di inizio Novecento assume i tratti di un ragazzo che la confusione del mondo trasforma in un soldato senza patria. Una storia che sfuma, come il suo protagonista, tra passato, presente e voglia di futuro, senza smettere di essere attuale.