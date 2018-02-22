Nigra e la band ripartono con un nuovo singolo “Diritti Sociali“, aprendo un nuovo filone della propria musica. La band, che in questi giorni è impegnata nella registrazione di un nuovo album, presso il The Cave Studio di Catania, ad opera del produttore artistico il maestro Daniele Grasso, questa sera presenterà il videoclip del nuovo singolo preceduto da un breve showcase utile a rappresentare il percorso sinora condotto.

Difatti, dopo l’uscita dell’album “La Stanza di Seta“, che ha riscontrato grande curiosità tra gli addetti ai lavori, ed una tournèe di oltre 70 concerti tra Italia ed estero, l’immediata ripartenza segnata dal singolo “Diritti Sociali”, rappresenta un momento di ulteriore crescita della band calabrese, con sonorità che riconducono al folk n’roll, accompagnate da una scrittura ricca di contenuti contemporanei e per certi versi rabbiosi.

Lo spettacolo è aperto a tutti i cittadini ed alle Istituzioni, affinché si possa creare il dovuto confronto di fronte alla tematica proposta. L’inizio dello show, è previsto per le ore 21 (ora di fine 21.45)presso il Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria. L’ingresso è libero sino ad esaurimento posto. La band calabrese proseguirà il proprio viaggio, alla volta di Roma, in data 24/02/2018, presso lo storico club “Contestaccio”.