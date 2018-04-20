Un reading figurato semiserio tra umorismo e tragedia racconta il poema di Omero e il viaggio di Ulisse, con ingresso gratuito

Da una idea dello scrittore Antonio Calabrò, che ha curato anche la regia e la sceneggiatura, ispirato dall’immortale opera di Omero, “Odissea” è un reading figurato semiserio attraverso il quale si racconta il poema e il viaggio di Ulisse.

L’idea portante è quella di realizzare un racconto divulgativo utilizzando dei dilettanti entusiasti con toni che variano dall’umorismo alla tragedia, senza snaturare l’epicità del tema di Omero, definito dall’autore il padre di ogni letteratura.

“Odissea non è solo il viaggio di Ulisse verso Itaca, è anche il viaggio di una compagnia fatta da una trentina di matti davanti ad un folto pubblico di irresponsabili, che si ritroveranno a ridere e ad emozionarsi per opere che sembravano destinate alla polvere e alla retorica. (già rappresentata con successo l’opera “Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, che sarà replicata il 13 maggio)

L’aspetto più sorprendente di questa messinscena geniale è la sua totale aderenza con il vissuto e la storia di Reggio di oggi, che sembra aver quasi dimenticato le sue radici e improvvisamente se le ritrova, a portata di mano. Immediatamente comprensibili e riconoscibili anche grazie a una recitazione non pomposa e costantemente chinata sul testo.

Per dire che questa non è una banale parodia, ma è accostarsi ad Omero tributandogli omaggio con omeriche risate.” (Nanni Barbaro)

L’ingresso è gratuito