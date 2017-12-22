Al Teatro Metropolitano in scena i bimbi della scuola paritaria Disneyland
I piccoli della scuola dell'infanzia Disneyland rivivono la storia della Notte Santa con canti, balli e dialoghi al teatro Metropolitano
22 Dicembre 2017 - 10:27 | di Eva Curatola
Un Natale dolce e coinvolgente, scandito da emozioni, sentimenti e valori come l’affetto, l’amicizia, la collaborazione, la bellezza dello stare insieme.
Così i bambini della Scuola dell’infanzia paritaria Disneyland hanno rappresentato la festa più attesa dell’anno, con lo spettacolo “Un dolce Natale“, messo in scena presso il teatro Metropolitano del Dlf di Reggio Calabria.
Attraverso canti, balli e dialoghi, il pubblico ha rivissuto l’emozionante storia della Notte Santa, in un perfetto mix di tradizione e novità. I piccoli attori hanno messo in scena la nascita di Gesù e la sua attesa, rappresentando simpaticamente i preparativi dei diversi personaggi del presepe e non solo.
Sul palco, ad esaltare il senso di solidarietà, cooperazione e amicizia, angioletti, fiocchi di neve e bambini provenienti da diverse parti del mondo. Un’insolita stella cometa si ferma a giocare con i bimbi del mondo, prima di raggiungere la capanna dove la attendono Maria e Giuseppe. Insomma, la vera storia del Natale in chiave moderna con scene, canti e coreografie che hanno reso la serata magica ed emozionante.
“La recita a teatro serve ad accrescere la consapevolezza di sé e l’autonomia, a superare le paure e ad addolcire il distacco“, spiegano le insegnanti della Scuola Disneyland. “Per questo il Progetto Teatro – evidenziano – è sempre inserito tra le attività del nostro Piano dell’Offerta formativa. A questo va aggiunta l’importanza della simbologia natalizia e dei momenti di aggregazione che la scuola crea”.
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