Un Natale dolce e coinvolgente, scandito da emozioni, sentimenti e valori come l’affetto, l’amicizia, la collaborazione, la bellezza dello stare insieme.

Così i bambini della Scuola dell’infanzia paritaria Disneyland hanno rappresentato la festa più attesa dell’anno, con lo spettacolo “Un dolce Natale“, messo in scena presso il teatro Metropolitano del Dlf di Reggio Calabria.

Attraverso canti, balli e dialoghi, il pubblico ha rivissuto l’emozionante storia della Notte Santa, in un perfetto mix di tradizione e novità. I piccoli attori hanno messo in scena la nascita di Gesù e la sua attesa, rappresentando simpaticamente i preparativi dei diversi personaggi del presepe e non solo.

Sul palco, ad esaltare il senso di solidarietà, cooperazione e amicizia, angioletti, fiocchi di neve e bambini provenienti da diverse parti del mondo. Un’insolita stella cometa si ferma a giocare con i bimbi del mondo, prima di raggiungere la capanna dove la attendono Maria e Giuseppe. Insomma, la vera storia del Natale in chiave moderna con scene, canti e coreografie che hanno reso la serata magica ed emozionante.