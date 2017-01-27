Al circolo ‘Calarco’ incontro con lo scrittore Giuseppe Aloe

Sabato 28 gennaio 2017 h 18.30, presso la sede di Reggio Calabria Via Amerigo Vespucci n.10/G , il Circolo culturale G. Calarco – Coop. V.Veneto incontra Giuseppe Aloe autore del romanzo “ Ieri ha chiamato Claire Moren” , Giulio Perrone Editore.

L’autore e i suoi libri

Giuseppe Aloe, nato a Cosenza (1962) vive e lavora a Milano, nel 2005 ha pubblicato la raccolta di racconti “Non pensare all’uomo nero….dormi” edito da Giulio Perrone . Continua il sodalizio con la casa editrice con la successiva pubblicazione dei romanzi “Non è successo niente” (2009) e “ Lo splendore dei discorsi” (2010).

Nel 2012 Aloe è stato tra i dodici finalisti del Premio Strega con il libro” La logica del desiderio” e la sua attività letteraria è proseguita con la introduzione a “ Novembre” di Flaubert (ed. Nuova Delphi) e a “Un cuore semplice” di Flaubert (ed. G Perrone), con la ristampa della raccolta “Non pensare all’uomo nero….dormi” (2014) rivisto e ampliato.

“Ieri ha chiamato Claire Moren”, pubblicato nell’ottobre 2016, è un romanzo dalle atmosfere tese e rarefatte, nel quale la prosa densa e cadenzata costruisce una trama popolata da personaggi insoliti , relazioni oscure, nel quale depistaggi e sospetti si incrociano con passioni e desideri tessendo una trama avvincente e dall’epilogo insospettato.

Chi presenta il libro e le letture

Presenta il libro la giornalista Anna Foti, letture a cura di Maria Gurnari e Cinzia Messina.

Il prossimo incontro del Circolo G. Calarco con lo scrittore Gerardo Pontecorvo, autore del libro

“ L’amore scritto sul mare ” , si svolgerà sabato 11 febbraio 2017 h 18.00