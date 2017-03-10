Al Circolo culturale ‘G.Calarco’ la presentazione del libro ‘Maria Eisenstein’

Domenica 12 marzo 2017 h 17.30 il Circolo culturale G. Calarco- Coop.

V.Veneto, presso la sede di Via A. Vespucci n.10/g, presenterà il libro “ Maria Eisenstein. L’internata numero 6”, Mimesis edizioni.

Il libro e le sue edizioni

Pubblicato per la prima volta nel 1944, nella collana libraria “I libri del giorno”, da Donatello De Luigi, fu dato nuovamente alle stampe nel 1994 da Tranchida Editori-Inchiostro ed è stato riproposto nel 2014 da Mimesis sotto la curatela di Carlo Spartaco Capogreco che ha voluto riprodurre anastaticamente l’edizione del 1944 corredandola di un interessante saggio di critica storica e un inserto di documentazione fotografica.

La prefazione alla prima edizione presenta così il libro: ”né diario né romanzo ma con la verità cruda del primo e la fantasia del secondo”.

L’autrice Maria Luise Moldauer-Eisenstein , nata da una famiglia ebraica di origine polacca, fu internata nel luglio 1940 nel campo di concentramento femminile “ Villa Sorge” a Lanciano ove venivano raccolte donne dissidenti e di origine ebraica

Testo autobiografico, nonché documento di indiscussa importanza storico-documentale, rappresenta la prima ampia testimonianza diretta sulla vita in un campo di internamento dell’Italia monarchico- fascista.

“L’internata numero 6” è infatti un “ racconto testimoniale” della vita quotidiana delle 75 donne “recluse senza processo, senza difesa, senza giudizio” a Villa Sorge .

Vita quotidiana fatta di miserie, sopraffazioni, corruzione dove le recluse furono costrette a “un vegetare pietoso che nessuna misura umana dovrebbe sanzionare”. L’incontro di domenica 12 marzo sarà occasione, per il Circolo G. Calarco, di ricordare e celebrare la giornata della donna attraverso le parole e le vicende di Maria Eisenstein protagonista di un periodo che ha segnato inesorabilmente la storia del nostro Paese.

Chi presenta il libro

Carlo Spartaco Capogreco, docente di Storia Contemporanea all’Unical e Presidente della Fondazione Ferramonti di Tarsia, presente all’evento, ha curato la riedizione per Mimesis di questo libro arricchendola di un saggio che ricostruisce il percorso di vita e restituisce alla storia il vero nome e il volto all’autrice.

Presentano il libro il Prof. Luigi Maria Lombardi Satriani e la Prof.ssa Cristina Briguglio.