Al Circolo culturale ‘G. Calarco’ l’autore Gerardo Pontecorvo

Sabato 11 febbraio 2017 h 18.00, presso la sede di Reggio Calabria Via Amerigo Vespucci n.10/G , il Circolo culturale G. Calarco- Coop. V. Veneto incontra Gerardo Pontecorvo autore del romanzo “L’amore scritto sul mare” Città del Sole Editore.

Chi è Gerardo Pontecorvo

Pontecorvo, scrittore reggino, ha una duplice formazione culturale classica e ambientale che gli ha consentito di collaborare, sin dal 1984, con riviste culturali come “Calabria Sconosciuta” e scrivere e pubblicare libri dedicati alla natura oltre che opere di narrativa.

Ha ricevuto diversi premi tra i quali nel 2004 il 1° premio al Rhegium Julii con il racconto “L’ultimo prigioniero” e nel 2016 il Premio Lettere, Arte e Scienze per l’Area dello Stretto “Domenico Smorto” con il libro “L’amore scritto sul mare”.

La produzione letteraria di Pontecorvo è ricca di racconti vincitori di premi e importanti pubblicazioni tra cui : nel 2001 il 1° premio al concorso internazionale “Città di Villa S.Giovanni” con il racconto “I due cacciatori”; con “La vittoria che conta”si è aggiudicato la menzione d’onore al premio letterario internazionale “Amicizia” di Palermo (2003) racconto che viene pubblicato in antologia come anche il racconto “Bus stop” a cura del Comune di Firenze; nel 2004 . Nel 2005 pubblica la raccolta di racconti “L’ultimo prigioniero”, Città del Sole Editore e nel 2009 “Il volto fragile dei sogni” , CSA Editrice ; successivamente la sua produzione letteraria si orienta verso il romanzo con la pubblicazione , nel2007, “I diari del silenzio”,casa editrice GBM di Messina, nel 2012 “Non si uccide il passato”, Città del Sole ed. scelto dall’Assessorato regionale alla cultura della Calabria per essere presentato al Salone del libro di Torino, disponibile in ebook.

Il romanzo L’amore scritto sul mare

Il romanzo “L’amore scritto sul mare ” , ambientato nel periodo della seconda guerra mondiale, racconta una storia intensa e complessa , un percorso di crescita e di perdita in una Italia martoriata dalla guerra le cui vicende storiche segneranno inevitabilmente e per sempre la vita e il destino di ognuno dei protagonisti.

Presenta il libro la Prof.ssa Teresa Scordino, letture a cura di Cinzia Messina.

Il prossimo incontro del Circolo G. Calarco si svolgerà presso la sala Federica Monteleone, Palazzo Campanella sabato 25 febbraio 2017 h 17.00 con la presentazione del libro “Corpo estraneo” , della giornalista Annarosa Macrì, Rubettino Editore. Introduce e modera la giornalista Luisa Lombardo, presenta il libro la prof.ssa Maria Luisa Neri.