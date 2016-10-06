Al Circolo Polimeni la presentazione della nuova Renault Megane Sporter

La Concessionaria “Sudauto” di Reggio Calabria è pronta a fare il bis. Dopo l’evento di presentazione della storica ‘piccola’ Clio al Via Veneto, tocca adesso ad un’altra novità di casa Renault.

Parliamo della nuova autovettura Megane Sporter. Lo staff di “Sudauto” è lieto di invitarVi alla presentazione all’evento esclusivo sabato 8 ottobre alle ore 20:00 al Circolo del Tennis Rocco Polimeni per scoprire in anteprima i nuovi modelli Megane dal look più sportivo, dentro e fuori.

La nuova Renault Megane Sporter è di sicuro una station wagon dal piglio raffinato. Ma che non disdegna una buona dose di dinamismo, soprattutto nelle linee e nelle proporzioni (1.449 mm di altezza, 4.626 di lunghezza, e 2.712 di passo). Un tocco di luce è dato dalla finitura cromata, che circonda su tutte le versioni, la linea di cintura della scocca. Per risalire poi sul terzo finestrino laterale. Inoltre, rimanendo in tema di luci, la nuova Renault Megane Sporter presenta una firma luminosa distintiva. Sul frontale i fari a forma di C adottano la tecnologia LED con guida luminosa ed effetto 3D. Nelle versioni di fascia alta, il modello presenta proiettori full LED, con commutazione automatica abbaglianti/anabbaglianti. I gruppi ottici posteriori beneficiano di un effetto 3D grazie alla tecnologia Edge Light.

La nuova Renault Megane Sporter propone un volume del vano bagagli di 521 dm3 VDA (580 litri). Come quello del modello che sostituisce, ma più semplice da utilizzare, pratico e facilmente modulabile, per facilitare la vita quotidiana.

Dotata di un design moderno che ne esalta l’aspetto dinamico e allo stesso tempo versatile, la Renault Megane Sporter si fa forza di una carica seduttiva non comune all’interno del suo segmento nel quale proverà a conquistarsi uno spazio importante.

La Megane Sporter è caratterizzata esternamente da un frontale nel quale spiccano i gruppi ottici a C con luci a LED ed effetto 3D, dalle carreggiate laterali larghe che ne incrementano l’autorevolezza in strada e dai mancorrenti in alluminio anodizzato opaco sul tetto.

Il sistema d’infotainment RLink 2 con schermo touch da 8,7 pollici (disponibile anche nella versione da 7 pollici) si prende la scena al centro della plancia. Il sistema integra la connettività con lo smartphone e i comandi vocali per gestire senza l’utilizzo delle mani diverse funzionalità tra cui anche quelle relative al navigatore e all’impianto audio.

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, la Megane Sporter è disponibile con il benzina quattro cilindri 1.2 TCeda 101 CV e 175 Nm di coppia massima o da 132 CV e 205 Nm, oppure con il top di gamma equipaggiato dal 1.6 TCe da 205 CV e 280 Nm. Sono due invece i motori diesel disponibili sulla wagon di Renault: il 1.5 dCi, nelle versioni da 90 CV e 220 Nm e 110 CV e 260 Nm, ed il 1.6 dCi, nelle versione da 131 CV e 320 Nm e 160 CV e 380 Nm.

La Megane Sporter, che nella motorizzazione 1.6 dCi da 160 CV vanta del sistema a quattro ruote sterzanti 4Control, può essere equipaggiata con la trasmissione manuale a 6 marce o con il cambio automatico a doppia frizione. Relativamente ai prezzi, la nuova vettura di Renault, già disponibile in concessionaria, ha un listino che parte da 19.900 euro e arriva fino a 28.900 euro.

Per scoprire tutti i dettagli Vi aspettiamo sabato 8 ottobre alle ore 20:00 al Circolo Polimeni per un elegante aperitivo!

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