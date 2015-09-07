Al Circolo Polimeni la prima Rassegna di Danza ‘Città dei Bronzi’
Scuole di danza da tutta Italia al Circolo del Tennis Polimeni per la prima rassegna promossa da Anassilaos con la Camera Arti e Moda Calabria
07 Settembre 2015 - 11:30 | di Vincenzo Comi
Promossa dall’Associazione Culturale Anassilaos in collaborazione con il C.R.A.M. (Camera Arti e Moda Calabria) e con il Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” si terrà mercoledì 9 settembre alle ore 20,00 presso lo spazio del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” la prima Rassegna di Danza “Città dei Bronzi” che vedrà la partecipazione di numerose scuole di danza provenienti da ogni parte d’Italia.
La rassegna, ideata dall’Avv. Clelia Scarano, Responsabile della Sezione Donna dell’Associazione Culturale Anassilaos, aperta a tutte le scuole ed associazioni di danza, si propone di creare un’occasione di incontro/confronto tra le varie scuole, il tutto finalizzato alla valorizzazione del territorio calabrese anche attraverso la promozione della creatività e della ricerca coreografica fra tutti coloro che si dedicano all’arte coreutica, favorendo altresì un momento di crescita tra le varie scuole.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie