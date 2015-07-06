Al Circolo Polimeni Le ammalianti vie della musica della scuola Carducci – Da Feltre

Coro e orchestra degli allievi dell’Istituto comprensivo Carducci - V. Da Feltre in concerto a Reggio Calabria dopo il successo al teatro Cilea

Dopo il successo riscosso con la manifestazione artistica “Le ammalianti vie della musica”, svoltasi lo scorso 10 giugno presso il teatro “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, l’Istituto Comprensivo “Carducci – V. Da Feltre” replicherà l’evento stasera, alle ore 21:30, presso il Circolo del tennis Rocco Polimeni di Reggio Calabria.

Lo spettacolo, fortemente voluto dal Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo “Carducci – V. Da Feltre”, Rina Pasqualina Manganaro, rappresenta il momento conclusivo del laboratorio musicale, nel corso del quale, durante l’intero anno scolastico, i giovani studenti del Carducci – V. Da Feltre, guidati dai docenti, si sono avvicinati allo studio degli strumenti, accrescendo la loro conoscenza musicale e componendo, alla fine dei corsi, un’orchestra al completo.

Nel corso della serata, oltre all’esibizione del coro e dell’orchestra composti dagli allievi della Scuola, si alterneranno momenti musicali e di intrattenimento e comicità.