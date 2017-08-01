Conclusa con grande successo di pubblico e di critica, con oltre 2.000 presenze, la prima edizione de “Il Panettone d’Estate”, evento dedicato alla destagionalizzazione ed alla promozione del prodotto proposto anche in versione estiva, che ha avuto luogo il 30 luglio 2017 a Reggio Calabria.

L’evento estivo è figlio della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro, kermesse che promuove il vero Made in Italy nel settore dei lievitati.

L’evento reggino, primo nel suo genere, è stato ospitato dal Circolo Tennis “Rocco Polimeni” ed ha ottenuto il patrocinio della Città di Reggio Calabria. Dopo l’esperienza legata al mondo dell’organizzazione di grandi eventi legati al panettone ed al pandoro, con all’attivo più di 100.000 visitatori nel corso degli anni, i promotori della kermesse nazionale, ritornano a Reggio Calabria dove, ricordano, si tenne nel lontano 2008 la prima edizione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro che poi è approdata a Roma e Firenze.

L’evento, oltre il carattere degustativo realizzato dalle aziende invitate, è stato un momento di informazione, confronto e dibattito sulla possibilità di consumo del panettone durante tutto l’anno.

Si sono succeduti autorevoli relatori: il Presidente del Circolo Tennis “Rocco Polimeni”, Dott. Igino Postorino, che ha ospitato la kermesse; il Dott. Emanuele Giordano, ideatore e fondatore della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro; il Dott. Carlo Capria della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Osservatorio PMI ed internazionalizzazione giunto da Roma appositamente per l’evento; la Prof.ssa Mariangela Caminiti, Presidente dell’Associazione Frequenze Positive che ha curato la parte culturale dell’evento nazionale; il Prof. Salvatore Farina, Presidente dell’Associazione siciliana Duciezio e giornalista enogastronomico; il Prof. Rosario Previtera, Presidente del Goji Italiano, rete di imprese e la Dott.ssa Anna Aloi, sommelier, esperta di agroalimentare regionale e conduttrice televisiva.

Un particolare ringraziamento va fatto al Dott. Arturo Capria, responsabile della comunicazione della Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro e dell’evento Il Panettone d’Estate.

La serata è stata anche impreziosita da alcuni contributi video del M° Nicola Fiasconaro, dell’omonima azienda di Castelbuono (PA), del M° Rossano Boscolo, patron e fondatore del Campus Etoile Academy, la scuola di cucina e pasticceria più rinomata d’Italia e del M° Mauro Morandin, dell’omonima azienda di Saint- Vincent (AO).

Le aziende invitate alla kermesse, invece, hanno avuto la possibilità di proporre il panettone in versione estiva con varianti e novità; ricordiamo: Il Pane di Gagliole (Matelica – MC), Fiasconaro (Castelbuono – PA), Pasticceria Fragomeni (Reggio Calabria), Bronte Dolci (Bronte – CT), Colavolpe (Belmonte Calabro – CS), Pasticceria Fiorino (Palmi – RC), Caffè Italia – Nutracè (Villa San Giovanni – RC).

Soddisfatti gli organizzatori della kermesse estiva che ritornano a Reggio Calabria, dopo 9 anni, raccontando la propria esperienza nazionale fieristica e ricordando oltre il primato per la Città dello Stretto nell’organizzazione di un evento legato ai lievitati, anche il primato nazionale dell’organizzazione, nel 2016 a Roma e Firenze, di un contest dedicato agli espositori della kermesse nel quale i visitatori stessi decretavano il miglior panettone apponendo il proprio voto nelle urne dedicate.

Si è posto, infine, l’accento sul ritrovato interesse della pasticceria italiana verso Reggio Calabria che adesso accoglie Maestri Pasticceri che un tempo non conoscevano la cultura millenaria della Città.

Appuntamento, quindi, alla prossima edizione de “Il Panettone d’Estate”.