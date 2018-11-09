In attesa dell’appuntamento con la rassegna cinematografica annuale, rinviata per motivi tecnici, le attività del Circolo del Cinema “Cesare Zavattini” di Reggio Calabria non si fermano. Anzi: torna “Visioni di cine(ma) indipendente”, con un’edizione – divisa in due parti – di portata nazionale, incentrata sul ’68.

Lo sguardo sul ’68

L’intento è di guardare al ’68 con in mente parole come rottura, strappo, evento. A distanza di mezzo secolo e siti in un territorio che ha percepito da vicino l’evento di quegli anni, assistendo spesso anche al suo tradursi in qualcosa di eterogeneo da se stesso, risulta interessante affacciarsi su questo strappo per provare a rendersi conto di come quella dis-giuntura abbia cambiato definitivamente anche il nostro modo di guardare. E probabilmente il cinema, con il suo scorrimento delle immagini nel tempo, è il luogo perfetto per ricercare qualcosa di ciò che abbiamo dimenticato o rimosso.

La prima parte di questa iniziativa, dal titolo “L'(in)atteso ’68”, prevede una serie di proiezioni di film non incentrati sul ’68, ma realizzati in quell’anno o comunque sul finire degli anni ’60-inizio anni ’70, che rendono però il clima di quel periodo e toccano temi socialmente rilevanti, con uno sguardo ironico sul mondo.

Le cinque proiezioni al Cine-Teatro Metropolitano

Cinque proiezioni – ogni lunedì, a partire dal 12 novembre, alle ore 18, alle ore 20 e alle ore 22, al Cine-Teatro Metropolitano di Reggio Calabria – che ci faranno ripercorrere un’epoca importante anche per il mondo del cinema, con i cambiamenti di stile e di linguaggio che connotarono quel periodo .

Si parte con uno dei capolavori di François Truffaut, “Baci rubati”, per proseguire, il 19 novembre, con “Come ho vinto la guerra”, la commedia di Richard Lester che vede anche la partecipazione di John Lennon; il 26, “Cinque pezzi facili”, di Bob Rafelson, con Jack Nicholson; il 3 dicembre “Soldato blu”, di Ralph Nelson, con Candice Bergen; per chiudere, il 10 dicembre con “Hi, Mom!”, di Brian De Palma, con Robert De Niro.

Il tutto, in attesa della seconda parte dell’iniziativa, che partirà subito dopo la conclusione di questa rassegna.

Il programma completo e il costo della tessera

Di seguito, il programma completo (il costo della tessera, acquistabile prima delle proiezioni, direttamente al Cine-Teatro Metropolitano, è di 15 euro):

Lunedì 12 novembre 2018 / ore 18 / ore 20 / ore 22

BACI RUBATI di François Truffaut [Francia, 1968] 90’

Lunedì 19 novembre 2018 / ore 18 / ore 20 / ore 22

COME HO VINTO LA GUERRA di Richard Lester [Gran Bretagna, 1967] 110’

Lunedì 26 novembre 2018 / ore 18 / ore 20 / ore 22

CINQUE PEZZI FACILI di Bob Rafelson [USA, 1970] 98’

Lunedì 3 dicembre 2018 / ore 18 / ore 20 / ore 22

SOLDATO BLU di Ralph Nelson [USA, 1970] 115’

Lunedì 10 dicembre 2018 / ore 18 / ore 20 / ore 22

HI, MOM! di Brian De Palma [USA, 1968] 87’