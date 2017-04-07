Il Circolo culturale G. Calarco presenta ‘Vincenzo Caricari’

Domenica 9 aprile 2017 h 18.30 il Circolo culturale G. Calarco- Coop.

V.Veneto- Coop.

V. Veneto presso la propria sede, in collaborazione con il Circolo del cinema C. Zavattini, presenta il Vincenzo Caricari.

Chi è Vincenzo Caricari

Caricari, regista sidernese, ha studiato presso l’Università La Sapienza di Roma, Dipartimento di arti, scienze e spettacolo e dal 2007 ha realizzato film e cortometraggi nei quali dimostra grande attenzione e sensibilità alle problematiche sociali e alla propria terra d’origine.

La produzione artistica inizia nel 2007 con “GGGiovani-ragazzi di Locri”, sui ragazzi ribellatisi all’omicidio del vicepresidente del Consiglio regionale Fortugno (premiato al Taranto film festival e al “Libero Bizzarri” di S.Benedetto del Tronto) e segue con “La guerra di Mario” nel 2009 premiato al Lampedusa in festival e al Wirral international film festival di Liverpool, in concorso al ViaEmilia doc fest,Documenta film festival,Val Susa film festival, successivamente realizza un film sulla la lotta per l’ottenimento di giustizia di Mario Congiusta, padre di Gianluca commerciante ucciso dalla ‘ndrangheta nella Locride.

I film e i riconoscimenti

Nel 2011 il docfilm “Il paese dei bronzi” ,in concorso al Via Emilia Doc fest e al Docucity Film Festival di Milano,, girato a Riace, paesino della Locride famoso grazie ai progetti di accoglienza degli immigrati realizzato dal Sindaco Mimmo Lucano; vince il primo premio al Calabria Film Festival con il cortometraggio “Il ladro” e nel 2014 realizza il corto “Pietre”, tratto dalla novella “Cinci” di Luigi Pirandello, che partecipa allo Short Film Corner del Clermont Ferrand Short Film Festival, al Tripoli Film Festival in Libano, al Festival del Cinema Europeo di Lecce, ed è vincitore del Booktrailer Online Awards nel 2015.

Nel 2016 realizza il cortometraggio “Rosa”, selezionato allo Short Film Corner del Festival di Cannes e all’Encounters Short Film Festival di Bristol (Londra), uno dei festival qualificanti per gli Oscar.

Nel 2009 assistente nel film “Il volo” di Wim Wenders girato a Riace mentre Caricari si trovava già per realizzare il suo documentario sulla realtà di accoglienza e integrazione degli immigrati.

Dal 2010 ha curato il casting in Calabria del film “Anime nere” di Francesco Munzi (vincitore di 9 David di Donatello), di cui è stato assistente alla regia durante le riprese nel biennio 2013-2014.

Lo sguardo del regista

La macchina da presa , per questo giovane regista, diventa mezzo di comunicazione per rispondere ad un’urgenza quella di dare voce agli ultimi, osservare la lotta quotidiana di chi non ha il paracadute. Il cinema per Caricari significa verità, raccontare la sua Calabria di miseria, isolamento, coraggio ed è questo che racconta nel corto “Rosa” nel quale riduce all’osso i dialoghi facendo aderire il più possibile il cinema alla realtà che racconta, quella di uno scontro etico tra un sistema di valori cristiani e “la necessità” che porta alla vergogna e al peccato.

“Rosa”, che sarà proiettato nel corso dell’incontro insieme al cortometraggio “Pietre”, è stato recentemente scelto dalla Rai tra i cortometraggi in concorso Festival Tulipani di seta nera.

Presenta l’incontro Tonino De Pace Presidente del Circolo del cinema Cesare Zavattini.

Il prossimo incontro del Circolo G. Calarco si svolgerà venerdì 21 aprile 2017 h 18.30 con la presentazione del libro “Amori regalati” di Olimpio Talarico