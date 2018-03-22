Stasera presso il COFFingHouse Dipartimento di Ingegneria a partire dalle ore 22.30 ci sarà il Celebretion 12th Anniversary E.U.Re.Ca. con un partner d’eccellenza la Cacun Premium Vodka della SIGI s.r.l.s che grazie al led programmabile presente nella bottiglia permette di condividere messaggi per dare un tocco di originalità e scenografia ad eventi e party esclusivi.

L’associazione E.U.Re.Ca. in 12 anni

L’Associazione studentesca culturale E.U.Re.Ca. dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria in questi 12 anni è diventata una realtà fondamentale per la comunità studentesca reggina, basata sui valori dell’aggregazione e condivisione all’interno del Dipartimento di Ingegneria, ad oggi con un ruolo propulsivo e di affiancamento agli studenti che hanno scelto di studiare nella nostra amata città. L’ E.U.Re.Ca. vanta molteplici iniziative dai convegni, viaggi studio, workshop, creative empowerment ecc. grazie ad un team coeso e capace di gestire la fase organizzativa ed esecutiva, ciliegina sulla torta il party Universitario presso il COFFingHOUSE, un momento di pura aggregazione con tanto divertimento.

In occasione del Celebretion 12th Anniversary il COFFingHOUSE e l’Associazione studentesca culturale E.U.Re.Ca. avvieranno la partnership con la Cacun Premium Vodka la quale sarà sempre disponibile negli eventi organizzati, perché Cacun ? perché Premium ?

Cacun, la vodka premium con il led

La Vodka Cacun è un prodotto premium made in italy realizzata nelle colline del Monferrato (Piemonte) con processi di produzione artigianali, ne deriva un distillato di qualità elevata definito “premium”, poiché filtrato quattro volte con un ultimo filtraggio in una foglia d’oro per esaltarne il gusto e aumentando le proprie peculiarità. Tu bevi, lei si illumina, questo è lo slogan della prima Vodka Premium Italiana con Led programmabile che permette di condividere emozioni, momenti e pubblicizzare il tuo brand www.cacunvodka.com disponibile sul store-online oppure per la provincia reggina distribuita in esclusiva da FOODZON www.facebook.com/FOODZON/