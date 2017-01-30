Al Collodi l’inaugurazione dell’ingresso e la premiazione degli alunni
Dopo la messa in sicurezza e il ripristino, il 2 febbraio alle 10 sarà inaugurato l'ingresso: premiati gli alunni della Bevacqua
30 Gennaio 2017 - 15:50 | di Redazione
Il 2 febbraio alle ore 10,00 sarà inaugurato l’ingresso del Plesso Collodi dopo messa in sicurezza e rispistino, su segnalazione del Dirigente Scolastico.
Si svolgerà, inoltre, nel corso della mattinata la cerimonia di premiazione degli alunni della Scuola Secondaria di I° grado Bevacqua che si sono distinti nei Giochi Matematici d’Autunno dell’Università Bocconi e nelle Olimpiadi di Astronomia.
Saranno presenti: Assessore LL.PP. Angela Marcianò – Settore Cultura Dott.ssa Anna Nucera – Prof.ssa Angela Misiano del Planetario Pythagoras – Prof. Giuseppe Bombino Ente Parco Aspromonte.
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