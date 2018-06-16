Al Cosenza Pescara porta bene. I lupi tornano in serie B
I lupi rossoblù vincono 3-1 contro il Siena sul campo neutro di Pescara e riabbracciano la cadetteria dopo 15 anni. Festa per migliaia di tifosi
16 Giugno 2018 - 22:40 | di Vincenzo Comi
Il Cosenza ritrova la serie B dopo 15 anni. I lupi rossoblù riabbracciano il campionato cadetto dopo la vittoria ottenuta contro il Siena per 3a1 sul campo neutro di Pescara.
Calabresi avanti con le reti di Bruccino e Tutino, Marotta ha accorciato le distanze per i toscani a metà ripresa, di Baclet il sigillo del definitivo 3a1 che ha fatto scatenare la festa dei migliaia di tifosi cosentini presenti a Pescara. Proprio su quel campo, il Cosenza nel giugno del 1991 vinse lo spareggio salvezza contro la Salernitana per restare in serie B.
Pescara memorabile anche per la Reggina, ma a sorti invertite. Gli amaranto infatti su quel terreno di gioco videro infrangersi il sogno serie A, perdendo ai rigori lo spareggio con la Cremonese.
foto (gianlucadimarzio.com)
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