I lupi rossoblù vincono 3-1 contro il Siena sul campo neutro di Pescara e riabbracciano la cadetteria dopo 15 anni. Festa per migliaia di tifosi

Il Cosenza ritrova la serie B dopo 15 anni. I lupi rossoblù riabbracciano il campionato cadetto dopo la vittoria ottenuta contro il Siena per 3a1 sul campo neutro di Pescara.

Calabresi avanti con le reti di Bruccino e Tutino, Marotta ha accorciato le distanze per i toscani a metà ripresa, di Baclet il sigillo del definitivo 3a1 che ha fatto scatenare la festa dei migliaia di tifosi cosentini presenti a Pescara. Proprio su quel campo, il Cosenza nel giugno del 1991 vinse lo spareggio salvezza contro la Salernitana per restare in serie B.

Pescara memorabile anche per la Reggina, ma a sorti invertite. Gli amaranto infatti su quel terreno di gioco videro infrangersi il sogno serie A, perdendo ai rigori lo spareggio con la Cremonese.

foto (gianlucadimarzio.com)