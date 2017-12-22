Il Premio “St.Oscar della Moda”. Giunto alla quinta edizione,è stato conferito al Creative Director dell’International Head Sculpture Designer Giuseppe Fata. La statuetta è stata realizzata dal Tari, polo produttivo e fieristico di gioielleria e oreficeria più grande del Sud Italia, è stata conferita allo stilista quale Eccellenza del Made in Italy nel mondo per la sua straordinaria creatività e unicità delle Teste Sculture apprezzate dall’Haute Couture di Parigi, che si è distinta a livello nazionale e internazionale.

La serata a Palazzo Caracciolo

L’evento si è svolto domenica 17 dicembre 2017, nella splendida corte interna del XIII secolo di Palazzo Caracciolo M Gallery by Sofitel, ideato per premiare le Eccellenze della Moda, della Bellezza e del giornalismo. La serata è stata presentata dal giornalista Alessandro Cecchi Paone e dalla modella e show girl Nina Moric.

L’evento ha visto il patrocinio del Comune di Napoli, Casartigiani di Giuseppe D’Amore, la partnership con la ONLUS Africa Enjoy e la direzione artistica di Steven Giuseppe Torrisi.

I premiati e la giuria

Oltre allo stilista Giuseppe Fata, la giuria presieduta dalla giornalista Cinzia Malvini e dal produttore televisivo Nando Moscariello, ha conferito le statuette “Premio ST. Oscar della Moda” agli stilisti Nino Lettieri, Michele Miglionico, Carlo Alberto Terranova e Gianni Calignano, al costumista cinematografico Silvio Laurenzi,al creative Mua Gennaro Marchese, all’attore Mario Ermito, al Modello Gennaro Lillio, alla conduttrice Tv Moda Cinzia Malvini e tanta altri.

Testimonial: del Maestro Fata sono stati Valerio Bovenzio “Model Image Influencer” e la modella Maryna Stanislavorna Oasdchuk direttamente dall’Ucraina, dell’agenzia model Carmen Martorana eventi.

Fonte: Ufficio Stampa Fata Haute Couture Vision