Al dipartimento di Agraria il seminario ‘Green Economy. Una Economia che non conosce crisi.’

Il Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell’ambito delle tradizionali attività formative specialistiche sui temi dell’agricoltura, dell’ambiente e degli alimenti, organizza per giovedì 15 maggio con inizio alle ore 9.30 presso la sede di Feo di Vito un seminario informativo Green Economy Una Economia che non conosce crisi sulle nuove figure professionali per l’agricoltura, l’ambiente gli alimenti che la ormai tanto famosa green economy richiede.

Il seminario, sebbene vedrà la partecipazione di due dei massimi esperti del mondo dell’agricoltura e dei green jobs, il Prof. Giuseppe Zimbalatti dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della regione Calabria e il dott. Marco Gisotti giornalista-divulgatore ambientale di chiara fama, avrà volutamente un taglio “non accademico” proprio per raggiungere più direttamente la platea dei giovani studenti provenienti dagli Istituti di istruzione secondaria della provincia di Reggio Calabria e delle provincie limitrofe.

ADVERTISEMENTIl Direttore del Dipartimento Prof. Giovanni Gulisano e la Dirigente del Ufficio IX (Ambito Territoriale per la provincia di Reggio Calabria) dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, dott.ssa Mirella Nappa, porgeranno i loro saluti ai convenuti e introdurranno le relazioni.

Il prof. Francesco Barreca Delegato all’orientamento infine, illustrerà l’offerta formativa del Dipartimento di Agraria proprio negli ambiti tematici trattati.