Martedì 18 settembre in Cattedrale a Reggio l'investitura di sette nuovi Cavalieri e sette Dame, presieduta dal nunzio apostolico Emil Paul Tscherrig

Martedì 18 settembre 2018 alle ore 18.00 presso la Basilica Cattedrale di Reggio Calabria avrà luogo la Cerimonia di Investitura di sette nuovi Cavalieri e sette Dame nell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, che aderiranno alla Sezione di Reggio Calabria della Luogotenenza dell’Italia Meridionale Tirrenica.

La Cerimonia sarà presieduta da Sua Eccellenza Rev.ma Mons. Emil Paul Tscherrig, Arcivescovo Nunzio Apostolico in Italia.

I vescovi che concelebrano la funzione

Concelebreranno la funzione religiosa l’Arcivescovo della Diocesi Reggio Calabria-Bova S.E.Rev.ma Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, l’Arcivescovo Emerito S.E.Rev.ma Mons. Vittorio Luigi Mondello, il Vescovo della Diocesi Mileto-Nicotera-Tropea S.E.Rev.ma Mons. Luigi Renzo ed il Vescovo della Diocesi Oppido Mamertina-Palmi S.e.Rev.ma Mons. Francesco Milito .

Saranno promossi, inoltre, al grado di Commendatore, Grande Ufficiale e Gran Croce altri Cavalieri della Sezione Reggio Calabria

Le origini dell’Ordine

L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme ha antiche origini e durante i secoli è stato riordinato ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici.

Sotto l’occupazione islamica della Terra Santa, dopo l’istituzione della Custodia Francescana, durata alcuni secoli, l’investitura è stata effettuata dalla Custodia di Terra Santa.

Ricostituito il Patriarcato Latino di Gerusalemme nel secolo XIX il primo Patriarca fu investito dal Custode e divenne Gran Maestro dell’Ordine.

L’Ordine è stato riorganizzato da Pio IX, poi da Leone XIII, sino a quando San Pio X ha assunto personalmente la carica di Gran Maestro.

In seguito, con Pio XII, il Gran Maestro dell’Ordine è un Cardinale nominato da Sua Santità il Pontefice ed al momento è Sua Eminenza il Cardinale Frederick Edwin O’Brien.

Il governo dell’Ordine risiede a Roma mentre Gerusalemme ne resta il centro storico