Al FaMag workshop di design e danza con esperti internazionali

Stimolare la creatività e la conoscenza attraverso esperienze formative con esperti ed artisti di spessore nazionale e internazionale è l’obiettivo del festival delle Arti della Magna Grecia ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e finanziato dall’intervento “Creazione del distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” PISU di Reggio Calabria – POR FESR 2007-2013 – PAC, che attraverso una rilettura classica ma soprattutto contemporanea delle arti performative e visive, propone tra le sue iniziative numerose attività rivolte alle nuove generazioni. Il liceo artistico “Preti – Fragipane”, in qualità di partner istituzionale del progetto, ha un ruolo fondamentale in quanto fucina dei giovani talenti della nostra città e promotore di diverse iniziative che abbracciano l’arte e la cultura. Sarà proprio l’istituto ad ospitare il workshop di design dal titolo “Il Sud e le nuove frontiere del design” con i designer Fabio Lenci e Franco Poli, due dei più importanti designer italiani contemporanei presenti ai massimi livelli sulla scena del design mondiale.

“Con questi workshop vogliamo promuovere idee progettuali di design – afferma il docente Nunzio Tripodi responsabile del workshop – Un laboratorio creativo dove confrontarsi, condividere e proporre soluzioni per le aziende interessate alla ricerca e alla realizzazione di nuovi prodotti. La geografia del design italiano passa attraverso la creatività dei territori del made in Italy e, per questo, la città metropolitana di Reggio Calabria deve recuperare il gap esistente con il Nord individuando i settori più consoni e contribuire alla crescita della Regione Calabria”.

Il workshop di design con Fabio Lenci e Franco Poli

Il workshop, in due sessioni, si svolgerà l’11 aprile con l’inaugurazione alle ore 12 di una mostra dedicata ai due artisti e con l’esposizione di oggetti di design realizzati dagli studenti del liceo e proseguirà nel pomeriggio, e nella mattina del 12 aprile con gli interventi di Poli e Lenci. Il workshop di design è gratuito ed aperto a studenti, professionisti e appassionati dell’arte e del design che potranno iscriversi entro il 9 aprile compilando la scheda di adesione presente sul sito www.festivalartimagnagrecia.it.

Il workshop di danza con Artemis Danza

Dal design, alla danza con il workshop “Il territorio in scena” Anime in Artemis, il 14 aprile alle ore 16 presso l’hotel Miramare, tenuto dal coreografo e ballerino Filippo Stabile della compagnia internazionale Artemis Danza di Monica Casadei. Il workshop coinvolgerà le scuole di danza reggine che avranno la possibilità di prendere parte allo spettacolo “Archè. Medi-Terra-Neo” del 25 aprile al teatro “Cilea”. Il cuore delle Anime di Artemis risiede nella curiosità e nella pratica dell’incontro come spazio di crescita reciproca, tra la Compagnia, le sue creazioni e gli allievi che di volta in volta hanno la possibilità di fare un‘incursione guidata in uno degli spettacoli di Artemis.

Per maggiori informazioni per partecipare ai workshop gratuiti è possibile consultare il sito www.festivalartimagnagrecia.it o inviare una e-mail a info@festivalartimagnagrecia.it.