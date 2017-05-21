Al Festival di Cannes tanta Calabria. In concorso anche l’attrice Aurora Deiana

L'attrice crotonese è in concorso al Padiglione Americano con il cortometraggio girato a Erice e diretto da Carrie Finklea

C’è anche un po’ di Calabria alla settantesima edizione del Festival di Cannes. Aurora Deiana, giovane attrice crotonese, è infatti in concorso nel Padiglione Americano del Festival di Cannes 2017 con “Spaghetti Romance“, cortometraggio prodotto da CinemadaMare e dal Santa Monica College di Los Angeles.

Il corto, diretto da Carrie Finklea e girato a Erice, tratta il tema dell’omosessualità e lo contestualizza nella Sicilia dei nostri giorni. Una ragazza olandese, Abby (Ronja Janz), incontra per la prima volta la madre (Vincenza Zichichi) della sua neo-fidanzata Margherita (Aurora Deiana). La relazione inizialmente non viene accettata ma poi, grazie ad un piatto di spaghetti al pomodoro, l’amore vince su tutto.

“Recitare in un corto presentato in una delle più importanti kermesse internazionali – ha detto Deiana – è un onore ed una grande opportunità”. Aurora Deiana ha coltivato la passione per la recitazione sin dall’adolescenza. Ha preso parte a diversi spettacoli teatrali e a cortometraggi.

fonte: Ansa.it