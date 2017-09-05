Al Festival di Venezia un premio realizzato da Gerardo Sacco
Il premio Robert Bresson 2017, assegnato al regista calabrese Gianni Amelio, è stato realizzato nei laboratori di Crotone dall'orafo Gerardo Sacco
05 Settembre 2017 - 19:22 | di Pasquale Romano
C’e’ anche un’opera dell’orafo Gerardo Sacco alla 74/ma edizione della Mostra internazionale del Cinema di Venezia. È stato realizzato nei laboratori di Crotone, infatti, premio “Robert Bresson 2017“, che per il 2017 e’ stato assegnato al regista calabrese Gianni Amelio. Istituito nel 1999, il Premio Robert Bresson viene attribuito ogni anno al regista che abbia dato testimonianza con il suo lavoro del difficile percorso di ricerca del significato spirituale dell’esistenza.
Il premio – assegnato dalla Fondazione Ente dello spettacolo e dalla ‘Rivista del Cinematografo’ con il patrocinio della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede e del Pontificio Consiglio della cultura – e’ stato consegnato al regista da monsignor Giovanni D’Ercole, presidente Commissione episcopale per le comunicazioni sociali della Cei nel corso di una cerimonia presentata dalla giornalista Tiziana Ferrario.
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